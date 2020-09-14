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الدوري الإنكليزي الممتاز
دوري أبطال آسيا

فوز هام لشباب الأهلي دبي في أبطال آسيا

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اقتنص فريق شباب الأهلي دبي فوزاً هاماً من شاهر خودرو الإيراني بهدف دون رد في إطار الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية الاثنين ضمن بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

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وأحرز حارب عبد الله هدف الفوز للفريق الإماراتي في الدقيقة 75.

وبقي شباب الأهلي في المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، وتراجع شاهر خودرو الى المركز الاخير بدون رصيد بعدما اصبح اول فريق إيراني في تاريخ البطولة يخسر في اول ثلاث مباريات.

وسيطر شباب الأهلي تماماً على المجريات، وكان قريبا من افتتاح التسجيل مبكرا بعد تسديدة خادعة من عبدالله النقبي ابعدها ماتن صافايان حارس شاهر خودرو ببراعة الى ركنية (11).

وكانت نقطة التحول في المباراة عندما شارك حارب عبدالله مكان إسماعيل الحمادي (54) ثم البرازيلي كارلوس ادواردو الذي خاض اول مباراة رسمية مع فريقه منذ انتقاله اليه قادما من الهلال السعودي بدلا من عبدالله النقبي (64).

وسجل عبدالله هدف الفوز بمجهود فني رائع على الجناح تخطى على اثره لاعبين ثم سدد كرة زاحفة في شباك صافايان (75).

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