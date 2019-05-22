غوانغجو وكاشيما إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

بلغ غوانغجو إيفرغراندي الصيني الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا بفوزه الثمين بهدف نظيف على دايغو الكوري الجنوبي، اليوم الأربعاء، في المرحلة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة ضمن دور المجموعات.

وسجل البرازيلي باولينيو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64.

ورفع غوانغجو رصيده إلى 10 نقاط وارتقى إلى المركز الثاني على حساب دايغو الذي تراجع إلى المركز الثالث بـ 9 نقاط.

ولحق غوانغجو بسانفريتشي هيروشيما الياباني المتصدر بـ 15 نقطة والمتأهل مسبقاً والفائز على مضيفه ميلبورن فيكتوري الأسترالي (رابع الترتيب بنقطة وحيدة) 3-1.

وفي منافسات المجموعة الخامسة، لحق كاشيما إنتلرز الياباني بركب المتأهلين إلى ثمن النهائي بفوزه 2-1 على شاندونغ ليونينغ الصيني المتصدر والمتأهل منذ المرحلة الماضية.

ورفع كاشيما رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطة خلفة شاندونغ الأول، فيما رفع جيونغنام الكوري الجنوبي رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث، بفوزه بثنائية نظيفة على غوهور دارول تاكزيم الماليزي الأخير بـ 4 نقاط.