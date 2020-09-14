عجلة دوري أبطال آسيا تعود للدوران من جديد

وتوقفت مباريات المسابقة القارية الأولى منذ آذار/مارس الماضي، بسبب الأزمة الصحية التي خلفها انتشار جائحة كورونا.

وتقام مباريات منطقة غرب آسيا بنظام التجمع في قطر بدءًا من الاثنين وفق إجراءات وبروتوكول صحي صارم، من أجل حماية اللاعبين والمنظمين من مخاطر الفيروس، على أن تقام مباريات مجموعتين من الشرق في ماليزيا بدءا من 16 تشرين الأول/أكتوبر، لكن مكان إقامة المجموعتين الأخريين في الشرق بالإضافة إلى الأدوار الاقصائية لم يُعلن عنها بعد.



الهلال يعاني من إصابات "كوفيد-19"



يخوض الهلال السعودي حامل اللقب مباراته ضد باختاكور الأوزبكي ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية منكوباً ثلة من لاعبيه بـ"كوفيد-19"، وفقاً لما أظهرته نتائج الفحوصات التي خضع لها الفريق لدى وصول بعثته إلى قطر.

وسيتم عزل المصابين لحين تعافيهم وفحصهم بشكل دوري من قبل الاتحاد الآسيوي، لحين الحصول على نتائج سلبية تمكنهم من العودة مجدداً للانخراط في فريقهم.

ويطمح الفريق السعودي حامل اللقب لتخطي أزمته والتفوق على باختاكور متصدر المجموعة بفارق الأهداف علماً أن لكليهما 6 نقاط بعد فوزهما بأول مباراتين قبل تعليق المنافسات.

ويملك الهلال المتوج أخيراً بلقب الدوري المحلي، مجموعة من الأسماء المميزة، يأتي في مقدمتها الرباعي الفرنسي بافيتيمبي غوميس، البيروفي أندريه كاريّو والإيطالي سيباستيان جوفينكو والكوري الجنوبي يانغ هيون-سوو إلى جانب سالم الدوسري ومحمد كنو وياسر الشهراني.

وضمن المجموعة عينها، يلعب شباب الأهلي الإماراتي وشهر خودرو الايراني حيث يتطلع الفريقان للفوز الأول.

واكد مدافع شباب الأهلي محمد جابر أن "شباب الأهلي عازم على تخطي بدايته السلبية في البطولة، وستكون المباراة أمام شهر خودرو مصيرية، وعازمون على تقديم أفضل ما عندنا، وتصحيح وضعنا في مجموعتنا وحصد بطاقة التأهل إلى الدور المقبل".

من جهته، سيكون شهر خودرو تحت قيادة حارس المرمى الدولي السابق مهدي رحمتي من أجل تقديم عرض جيد وتحقيق نقاط الفوز.



الأهلي لمواصلة الصدارة بعد انسحاب الوحدة



وتبدو حظوظ الأهلي السعودي وافرة للمحافظة على صدارة المجموعة الأولى، عندما يواجه الشرطة العراقي.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن الوحدة الإماراتي الذي أعلن الخميس انسحابه، بعد إصابة عدد من افراده بكورونا ورفض الاتحاد القاري تأجيل مبارياته.

وأكد محمد الحارثي المدير التنفيذي للفريق السعودي أن مهمتهم في البطولة الآسيوية ليست صعبة، وثقتهم في لاعبيهم وجهازيهم الفني والطبي كبيرة، ويسعون دائماً للأفضل.

بدوره يأمل الشرطة الوصول إلى المركز الثاني بعد انسحاب الوحدة والحصول على فرصة التأهل الى الأدوار الإقصائية.

ولفت نائب مدير لجنة المسابقات وقسم فعاليات كرة القدم في الاتحاد الآسيوي افازبيك بير ديكولوف أنه من أهم الأوليات لدى الاتحاد القاري كانت استئناف المسابقات بعد غياب طويل، مشيراً إلى امكانية تواجد الجماهير في نصف النهائي أو النهائي في صورة حدوث بعض المتغيرات على وضع انتشار "كوفيد-19"، لكنه أكد على الموقف الرسمي هو اقامة المباريات خلف أبواب موصدة.

وأوضح افازبيك انه تم تكريس هذه المسابقة للأبطال الذين يناضلون ضد هذا فيروس "كوفيد-19"، وأن الاتحاد الآسيوي أطلق عليها شعار "الأبطال" لأننا نعتقد أن الجميع هم أبطال في مثل هذه الظروف والاوضاع.





