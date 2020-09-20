صراع رباعي على التأهل في المجموعة الثالثة

ويسعى برسبوليس المتصدر الى تحقيق فوزه الثالث توالياً أمام الدحيل الذي سقط بنتيجة كبيرة أمام الشارقة وتراجع الى المركز الثالث، على استاد المدينة التعليمية.

وفي هذا السياق، أعرب العراقي بشار رسن لاعب برسبوليس عن أمله في تكرار المشوار الذي تحقق في العام 2018 بالوصول إلى المباراة النهائية التي خسرها آنذاك أمام كاشيما انتلرز الياباني "حصلنا على 6 نقاط من مباراتين وهذه نتائج رائعة للغاية لا سيما مع خسارة الدحيل التي أشعلت التنافس في المجموعة. الكرة الإيرانية تتميز بالقوة البدنية عكس الكرة السعودية التي تتميز بالتكتيك وتفوقنا في هذا الجانب على التعاون".

أضاف اللاعب الذي جدد عقده مع الفريق "طموحاتنا أن نكرر المشوار المميز الذي حققناه في العام 2018، لكن لدينا مباريات مهمة في دور المجموعات وعلينا التركيز أكثر عليها قبل التفكير بما هو أبعد من ذلك".

في المقابل، يحاول الدحيل تعويض خسارته الثانية في دور المجموعات، وقال مدربه المغربي وليد الركراكي "يجب أن نركز على المباراة المقبلة أمام برسبوليس.. في مثل هذا الموقف لا مجال لإيجاد الأعذار، يجب أن نظهر قوتنا كفريق ونخوض المباراة التالية بقوة".

تابع "الآن نحن لا يوجد أمامنا أي خيار، يجب أن نفوز في المباراتين المقبلتين، ولكن سيعود كريم بوضياف ولويز جونيور إلى صفوف الفريق، وهذا الأمر سيساعدنا كثيراً".

معنويات الشارقة مرتفعة

من جهته، يخوض الشارقة المباراة أمام التعاون بمعنويات فوزه على الدحيل 4-2 في الجولة الماضية، مجددا اماله في المنافسة على التأهل الى الدور الثاني.

وسيفتقد بطل الدوري الاماراتي خدمات لاعب وسطه ماجد سرور صاحب احد اهداف الفوز على الدحيل للإيقاف، في حين يستعيد الاوزبكستاني اوتابيك شوكوروف الغائب عن الجولة الماضية للسبب عينه.

ودعا البرازيلي ايغور كورونادو صانع العاب الشارقة والذي اختير افضل لاعب في اللقاء الاخير زملاءه لعدم التفريط بفرصة المنافسة على التأهل.

وقال كورونادو "فرصة المنافسة على احدى بطاقتي التأهل أصبحت بأيدينا، لدينا الثقة بالجهاز الفني من اجل الإعداد الجيد للمباراة، وسنبذل ما في وسعنا للمحافظة على فرصنا بالوصول إلى الدور المقبل".

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في الشارقة، انتهت بفوز التعاون بهدف سجله فيصل درويش.

ويتطلع التعاون بقيادة مدربه الجديد الفرنسي باتريس كارتيرون إلى ايقاف مسلسل الهزائم واستعادة توازنه والخروج بالنقاط الثلاث التي ستكفل له البقاء في المنافسة.

وحاصرت ضغوطات كثيرة كارتيرون عقب فك ارتباطه مع نادي الزمالك المصري، وما اتبعه من جدل كبير خصوصا من خلال تصريحات رئيس الزمالك مرتضى منصور.

وازدادت الضغوطات على المدرب الفرنسي عقب خسارة التعاون في أول لقاء تحت قيادته امام برسبوليس صفر-1، لكن شخصيته القوية وحديثه المنطقي عقب تعثر التعاون، أعطى انطباعا في قدرته على التعامل مع المواقف الحالكة.

وأكد كارتيرون، أن عملية انتقال المدربين أو تغييرهم تحدث في كرة القدم "عندما يقوم رئيس النادي بإقالة مدرب لا تكون هناك مشكلة، أما عندما يرحل مدرب عن الفريق لماذا تكون هناك مشكلة".

واصل "أريد العمل في ظروف طبيعية، ولذا قبلت هذا التحدي رغم صعوبته، نعرف أن أداء الفريق كان سيئا".

وتابع "مررت بهذا الموقف من قبل في الدار البيضاء وموزمبيق وكان الوضع حرجا، وسأحاول رفع مستوى الفريق وأغير وضعيته خلال الأسابيع المقبلة".

