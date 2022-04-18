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شباب الأهلي ينتصر بنتيجة عريضة على الغرافة

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فاجأ شباب الأهلي الإماراتي منافسه الغرافة القطري بفوزه عليه بنتيجة كبيرة ضمن دوري أبطال آسيا.

beIN SPORTS

أنعش شباب الأهلي آماله بالصدارة عقب فوزه الكبير على الغرافة 8-2 في المرحلة الرابعة من مباريات المجموعة الثالثة ضمن دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتناوب على أهداف شباب الأهلي كل من النرويجي أولسن (14 و40) وسهيل (42) والأوزبكي غانيف (50 و83) والأرجنتيني كارتابيا (51) والبديل محمد جمعة (66) والبديل الآخر عبد العزيز صنقور (79).

وسجّل للغرافة كل من علاء الدين (16) والجزائري سفيان هني من ركلة جزاء (59).

وهذا أول فوز لصالح شباب الأهلي في دور المجموعات بعد ثلاثة تعادلات وأول خسارة للغرافة بعد فوز وتعادلين.

وصار رصيد شباب الأهلي ست نقاط في المركز الثاني بفارق نقطة عن الغرافة الذي أصبح ثالثاً فيما يتصدر فولاد الإيراني بـ8 نقاط بعد فوزه على آهال التركمانستاني متذيل الترتيب بنقطة وحيدة.

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