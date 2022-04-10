شباب الأهلي يبحث عن فوزه الأول أمام فولاد

من قبل beIN SPORTS April 10, 2022 10:14 يبحث شباب الأهلي دبي الإماراتي عن فوزه الأول ضمن المجموعة الثالثة عندما يلاقي فولاد الإيراني في مسابقة دوري أبطال آسيا.