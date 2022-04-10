English
العربية
دوري أبطال آسيا
دوري أبطال آسيا

شباب الأهلي يبحث عن فوزه الأول أمام فولاد

من قبل

يبحث شباب الأهلي دبي الإماراتي عن فوزه الأول ضمن المجموعة الثالثة عندما يلاقي فولاد الإيراني في مسابقة دوري أبطال آسيا.

.

وهذه مجموعة من أبرز الأرقام والإحصاءات عن المباراة المنتظرة بالنسبة لعشاق الفريقين ضمن المرحلة الثانية:

  • ستكون هذه المواجهة الأولى بين شباب الأهلي وفولاد في دوري أبطال آسيا، والأولى لفولاد أمام فريق إماراتي في البطولة.
     
  • بعد خسارته 3 مرات في أول 7 مواجهات أمام الفرق الإيرانية في دوري أبطال آسيا (ف2 ت2 خ3)، لم يخسر شباب الأهلي في آخر 7 مواجهات أمام هذه الفرق (ف6 ت1) – استقبلت شباكه 12 هدفاً في أول 7 مواجهات واهتزت بـ5 أهداف في آخر 7 ولم تستقبل أكثر من هدف في آخر 6 مواجهات.
     
  • نصف الانتصارات التي حققها شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا 50% (8/16) جاءت على الفرق الإيرانية وفقط أمام الفرق السعودية (23) سجّل أهدافاً أكثر من التي سجّلها أمام الفرق الإيرانية (20) في البطولة.
     
  • تعادل فولاد في مباراته الافتتاحية أمام الغرافة القطري (0-0) – لقد تجنّب الخسارة في أول جولتين بدور المجموعات في مشاركاته الـ4 السابقة ويسعى لتكرارها للمرة الخامسة على التوالي.
     
  • سجّل شباب الأهلي في آخر 7 مباريات أمام الفرق الإيرانية، لقد سجّل 11 هدفاً من 35 تسديدة على المرمى  أمام هذه الفرق بنسبة 31% من تحويل التسديدات المباشرة لأهداف.
دوري أبطال آسيا شباب الأهلي دبي فولاد خوزستان الإيراني
السابق حقائق من مباراة الغرافة وآهال
اقرأ
حقائق من مباراة الغرافة وآهال
التالي ماذا تريد أن تعرف عن مباراة سب
اقرأ
ماذا تريد أن تعرف عن مباراة سباهان والدحيل؟
ar

آخر الأحداث

آخر الأحداث

>