شباب الأهلي يبحث عن فوزه الأول أمام فولاد

وهذه مجموعة من أبرز الأرقام والإحصاءات عن المباراة المنتظرة بالنسبة لعشاق الفريقين ضمن المرحلة الثانية:
- ستكون هذه المواجهة الأولى بين شباب الأهلي وفولاد في دوري أبطال آسيا، والأولى لفولاد أمام فريق إماراتي في البطولة.
- بعد خسارته 3 مرات في أول 7 مواجهات أمام الفرق الإيرانية في دوري أبطال آسيا (ف2 ت2 خ3)، لم يخسر شباب الأهلي في آخر 7 مواجهات أمام هذه الفرق (ف6 ت1) – استقبلت شباكه 12 هدفاً في أول 7 مواجهات واهتزت بـ5 أهداف في آخر 7 ولم تستقبل أكثر من هدف في آخر 6 مواجهات.
- نصف الانتصارات التي حققها شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا 50% (8/16) جاءت على الفرق الإيرانية وفقط أمام الفرق السعودية (23) سجّل أهدافاً أكثر من التي سجّلها أمام الفرق الإيرانية (20) في البطولة.
- تعادل فولاد في مباراته الافتتاحية أمام الغرافة القطري (0-0) – لقد تجنّب الخسارة في أول جولتين بدور المجموعات في مشاركاته الـ4 السابقة ويسعى لتكرارها للمرة الخامسة على التوالي.
- سجّل شباب الأهلي في آخر 7 مباريات أمام الفرق الإيرانية، لقد سجّل 11 هدفاً من 35 تسديدة على المرمى أمام هذه الفرق بنسبة 31% من تحويل التسديدات المباشرة لأهداف.