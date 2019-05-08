ذوب آهن والنصر يتأهلان إلى ثمن نهائي أبطال آسيا

بلغ ذوب آهن أصفهان الإيراني الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم بتعادله الثمين مع مضيفه الزوراء العراقي 2-2 الثلاثاء على استاد كربلاء الدولي ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.

وسجل محمد زبير (28) وحبيب رضا زاده (2+90) لذوب اهن، وعلاء عباس (43) ومهند عبد الرحيم (60) هدفي الزوراء.

وحقق ذوب آهن الأهم بانتزاعه النقطة التي كان بحاجة إليها لحسم تأهله قبل الجولة الاخيرة حيث عزز موقعه في الصدارة برصيد 11 نقطة، فيما خرج الزوراء الذي رفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث، من المسابقة بعدما بات يتخلف بفارق 4 نقاط عن النصر السعودي الثاني والذي حجز البطاقة الثانية بفوزه على ضيفه الوصل الإماراتي 3-1.

وكان ذوب أهن الأفضل فنياً في الشوط الأول وتلاعب بخطوط الزوراء مستثمراً انكماشه ونجح في التقدم بفضل رأسية محمد زبير بتلقيه كرة من ركلة ركنية ارتقى لها وأسكنها في شباك حارس الزوراء جلال حسن (28).

وحاول الزوراء العودة ونجح في ذلك قبل انتهاء الشوط الأول بدقيقتين عن طريق علاء عباس عندما اقتنص كرة من امام مدافعي ذوب آهن سددها مباشرة على يسار الحارس محمد مظهري.

في الشوط الثاني، قلب الزوراء مسار المباراة لمصلحته وضغط على ضيفه وأرغمه على التراجع والاستسلام بفضل اندفاعه المبكر وترجم هيمنته بالهدف الثاني عن طريق مهند عبد الرحيم عندما استفاد من كرة عرضية أكملها الى شباك الفريق الايراني (60).

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ انفاسها الاخيرة فاجأ ذوب آهن مضيفه وصدمه بهدف التعادل عن طريق رضا حبيب زاده بتوغله بين مدافعي الزوراء وسدد كرة ساقطة امامه باغت بها الحارس جلال حسن وارسلها على يساره في ثاني الدقائق الخمس من الوقت بدل الضائع.

وتوقفت المباراة ثمان دقائق بعد الهدف بسبب دخول عدد من مشجعي الزوراء الى أرضية الملعب غضباً على الهدف الثاني للفريق الإيراني.



