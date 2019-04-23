دوري أبطال آسيا: هيروشيما ينفرد بصدارة المجموعة السادسة

ووقّع هاياتو أراكي هدف المباراة الوحيد مع مطلع الدقيقة 34.

ورفع سانفريس هيروشيما رصيده إلى 9 نقاط في حين تجمّد رصيد دايغو عند 6 نقاط في المرتبة الثالثة.

وضمن نفس المجموعة حسم التعادل الإيجابي (1-1) نتيجة مواجهة ميلبورن فيكتوري الأسترالي مع ضيفه غوانغجو إيفرغراند الصيني.

وبات رصيد غوانغجو 7 نقاط في المركز الثاني بينما واصل ميلبورن تموقعه في قاع الترتيب بنقطة يتيمة.

وفي المجموعة الثامنة تعادل المتصدّر أولسان هيونداي الكوري الجنوبي (8 نقاط) مع مضيفه كاواساكي فرونتال الياباني الثالث (4 نقاط) بهدفين لكل منهما.

وآلت المباراة الأخرى ضمن نفس المجموعة بين شنغهاي الصيني الثاني برصيد 5 نقاط وسيدني إف سي الأسترالي الأخير برصيد 3 نقاط إلى ذات النتيجة (2-2).

