دوري أبطال آسيا: هدف متأخر في مرمى بيرسيبوليس ينعش آمال باختاكور

ويدين باختاكور بهذا الفوز للبديل إيغور سيرغييف الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 86 بعد أربع دقائق فقط من نزوله أرض الملعب.

ورفع باختاكور رصيده الى 8 نقاط في الصدارة بفارق نقطة أمام السد القطري الذي يستقبل في وقت لاحق اليوم الأهلي السعودي (6).

وخرج بيرسيبوليس، وصيف بطل العام الماضي، من المنافسة خالي الوفاض.

وسيطر باختاكور على مجريات الشوط الأول حتى الدقيقة 35 مع فرص عديدة افتقدت الى النهايات الحسنة، فيما دانت السيطرة لبيرسيبوليس في الدقائق العشر الأخيرة وكاد يسجل أكثر من هدف لولا تألق سنجار كوفالوف الذي تصدى لثلاث كرة خطرة جدا.

وفي الشوط الثاني، استعاد صاحب الأرض المبادرة من بدايته وحتى نهايته، وحقق سيرغييف ما عجز عنه زملاؤه في الدقيقة 86 بعد أربع دقائق من نزوله بديلا.