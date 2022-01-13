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دوري أبطال آسيا

دوري أبطال آسيا - نهائي نسخة 2022 في 2023

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أرجأ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأدوار الإقصائية لنسخة 2022 في دوري أبطال آسيا إلى مطلع 2023، إفساحاً في المجال لمنتخبات القارة بإعداد أفضل لكأس العالم 2022، بحسب ما أعلن الخميس.

AFP

وسيقام النهائي من مباراتي ذهاب وإياب في 19 و26 شباط/فبراير 2023.

في منطقة الغرب، ستقام الأدوار الاقصائية بدءاً من 3 شباط/فبراير 2023 بنظام التجمّع. ولدى الشرق، سيقام دور المجموعات حتى نصف النهائي بين نيسان/أبريل وآب/أغسطس 2022 بنظام التجمّع.

وخلافاً للعادة، ستقام كأس العالم المقبلة في تشرين الثاني/نوفمبر في قطر، بسبب الحرارة المرتفعة صيفاً في منطقة الخليج.

وقال الاتحاد القاري "من المتوقع أن تخوض المنتخبات الآسيوية التي ستتأهل استعدادات مكثفة للبطولة، وهناك شعور بالحاجة لتسهيل تلك التحضيرات".

كما تحدّث الاتحاد القاري عن عدم يقين ناجم عن متحوّر أوميكرون الجديد لفيروس كورونا الذي أعاد الارتباك إلى روزنامة الرياضة العالمية وعرقل قيود السفر.

وفي تفصيل مباريات الغرب، يقام دور المجموعات بدوري من مرحلتي ذهاب واياب بنظام التجمع بين 7 و27 نيسان/أبريل 2022، دور الـ16 في 3 و4 شباط/فبراير 2023 بنظام التجمع من مباراة واحدة، ربع النهائي في 7 شباط/فبراير بنظام التجمع من مباراة واحدة ونصف النهائي في 10 منه أيضاً بنظام التجمع من مباراة واحدة.                                    

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