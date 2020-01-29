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الدوري الإنكليزي الممتاز
دوري أبطال آسيا

دوري أبطال آسيا: نقل مباريات إلى خارج الصين بسبب فيروس كورونا

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الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يتخذ التدابير اللازمة بشأن مباريات دوري أبطال آسيا بسبب فيروس كورونا.

AFP

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأربعاء أن مباريات الأندية الصينية المقرر إقامتها على أرضها في شهري شباط/فبراير وآذار/مارس المقبلين ضمن منافسات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، سيتم نقلها إلى خارج البلاد وتُلعب كمباريات خارج الديار بسبب فيروس كورونا الذي يضرب الصين منذ أسابيع.

وجاء في بيان على موقع الاتحاد أن القرار اتُخذ بعد مشاورات مع الاتحاد الصيني للعبة "كإجراء احترازي لضمان سلامة ورفاهية اللاعبين والأندية المشاركة".

وأدى الفيروس حتى الساعة إلى وفاة أكثر من 130 شخص في الصين وإصابة ما يقارب الستة آلاف في الصين وقد ظهر في 15 دولة حول العالم.

هذا وتم إلغاء العديد من البطولات والأحداث الرياضية التي كان مقرر إقامتها في الصين أو نقلها إلى خارج البلاد نتيجة الوباء.

وسيؤثر قرار الاتحاد على أربعة أندية صينية ومثلها من كوريا الجنوبية. 

وقال الاتحاد الآسيوي أنه سيتخذ قراره في وقت لاحق بشأن مباريات العودة والمباريات الأخرى.
 

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