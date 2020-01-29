دوري أبطال آسيا: مباريات الشرطة على ملعب كربلاء

وذكر نادي الشرطة على موقعه الرسمي الأربعاء "بعد تمسك إدارة النادي باستضافة مبارياتها في إطار دوري أبطال آسيا على الملاعب العراقية.. الاتحاد الآسيوي يشعر الإدارة بخوض مباريات استقلال والوحدة والأهلي على ملعب كربلاء الدولي".

ومن المقرر أن يستقبل الشرطة ضمن منافسات المجموعة الأولى للمسابقة القارية كلا من استقلال طهران والوحدة في 10 و17 شباط /فبراير توالياً، ثم يلتقي أهلي جدة في 7 نيسان/أبريل المقبل.

وعن موافقة تلك الفرق على خوض مبارياتها في كربلاء، أوضح عضو ادارة نادي الشرطة تحسين الياسري "اليوم الاتحاد الإيراني تسلم الإشعار ذاته من قبل الاتحاد الآسيوي وهو إشعار واضح يفيد بإقامة المباريات في ملعب كربلاء".

وتتواصل في مدينة كربلاء إلى جانب مدن جنوبية أخرى والعاصمة بغداد منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، موجات التظاهرات والاحتجاجات الشعبية اليومية المناهضة للسلطات العراقية ومطالبة بإسقاط النظام وتحسين الأوضاع الحياتية.

وبسبب توتر الأوضاع الامنية في العراق نقل الاتحاد العربي لكرة القدم، مباراة الشرطة مع نواذيبو الموريتاني في إياب ثمن نهائي بطولة الأندية العربية إلى العاصمة القطرية الدوحة في وقت سابق.

كما نقل مواجهة الشرطة أمام الشباب السعودي في 20 كانون الثاني/يناير الجاري ضمن ذهاب ربع نهائي البطولة ذاتها إلى العاصمة الأردنية عمان.

واضطر القوة الجوية العراقي أيضاً إلى خوض مباراته أمام مولودية الجزائر في البطولة العربية على استاد فرانسوا حريري في أربيل عاصمة إقليم كردستان بقرار من الاتحاد العربي بعدما كانت مقررة في البصرة.

ونقل الاتحاد الدولي لكرة القدم مباراتي العراق مع إيران والبحرين ضمن تصفيات مونديال 2022 وكأس آسيا 2023 في 14 و19 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إلى العاصمة عمان بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية، وكان مزمعاً إقامتهما في البصرة.