English
العربية
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال آسيا

دوري أبطال آسيا: خروج الغرافة وتأهل القوة الجوية

من قبل

خسر الغرافة القطري أمام اجمك الأوزبكي0-1 في اللقاء الذي جرى الأربعاء على استاد سحيم بن حمد في الدوحة في ملحق منطقة الغرب من النسخة الحالية لدوري أبطال آسيا ليودع البطولة مبكراً.

https://twitter.com/algharafaclub

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تتجه نحو ركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الاصلي بدون أهداف، سجل الصربي يوفان ديوكيتش هدفاً في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني (120) مانحاً فريقه بطاقة العبور الى دور المجموعات.

والتحق الفريق الأوزبكي بالمجموعة الأولى التي تضم الهلال السعودي وشباب الأهلي الإماراتي واستقلال دوشنبيه الطاجيكي وتقام منافساتها خلال الفترة ما بين 14 حتى 31 نيسان/إبريل الجاري في الرياض.
                  
الوحدة على حساب الزوراء       

في المقابل، تأهل الوحدة الاماراتي الى دور المجموعات بفوزه على ضيفه الزوراء العراقي 2-1 الاربعاء في ابوظبي.

وسجل السوري عمر خربين (63) وخليل ابراهيم (78) هدفي الوحدة، وعلاء عبد الزهرة (46) هدف الزوراء.

وصعد الوحدة ليلعب في المجموعة الخامسة الى جانب بيرسبوليس الايراني والريان القطري وجوا الهندي.

وفشل الوحدة السعودي في بلوغ دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، عقب خسارته أمام ضيفه القوة الجوية العراقي بركلات الترجيح (2-3) بعد التعادل 1-1 في  الوقت الأصلي والإضافي بمباراة الملحق الآسيوي التي جرت مساء اليوم الأربعاء على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.  

وتقدم الوحدة بواسطة مهاجمه الفرنسي يوسف نياكاتي (24)، وأدرك القوة الجوية التعادل عن طريق أيمن حسين (90+2).  

وسينضم القوة الجوية، لأندية المجموعة الثانية التي تضم الشارقة الإماراتي "المستضيف"، وتراكتور سازي الإيراني، وبختاكور الأوزبكي.  

 

دوري أبطال آسيا الغرافة القطري عمر خريبين
السابق دوري أبطال آسيا - انطلاق الملح
اقرأ
دوري أبطال آسيا - انطلاق الملحق المؤهل لدور المجموعات
التالي

آخر الأحداث

>