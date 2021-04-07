دوري أبطال آسيا: خروج الغرافة وتأهل القوة الجوية

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تتجه نحو ركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الاصلي بدون أهداف، سجل الصربي يوفان ديوكيتش هدفاً في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني (120) مانحاً فريقه بطاقة العبور الى دور المجموعات.

والتحق الفريق الأوزبكي بالمجموعة الأولى التي تضم الهلال السعودي وشباب الأهلي الإماراتي واستقلال دوشنبيه الطاجيكي وتقام منافساتها خلال الفترة ما بين 14 حتى 31 نيسان/إبريل الجاري في الرياض.



الوحدة على حساب الزوراء

في المقابل، تأهل الوحدة الاماراتي الى دور المجموعات بفوزه على ضيفه الزوراء العراقي 2-1 الاربعاء في ابوظبي.

وسجل السوري عمر خربين (63) وخليل ابراهيم (78) هدفي الوحدة، وعلاء عبد الزهرة (46) هدف الزوراء.

وصعد الوحدة ليلعب في المجموعة الخامسة الى جانب بيرسبوليس الايراني والريان القطري وجوا الهندي.

وفشل الوحدة السعودي في بلوغ دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، عقب خسارته أمام ضيفه القوة الجوية العراقي بركلات الترجيح (2-3) بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي والإضافي بمباراة الملحق الآسيوي التي جرت مساء اليوم الأربعاء على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.

وتقدم الوحدة بواسطة مهاجمه الفرنسي يوسف نياكاتي (24)، وأدرك القوة الجوية التعادل عن طريق أيمن حسين (90+2).

وسينضم القوة الجوية، لأندية المجموعة الثانية التي تضم الشارقة الإماراتي "المستضيف"، وتراكتور سازي الإيراني، وبختاكور الأوزبكي.