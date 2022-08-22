دوري أبطال آسيا: تشونبوك يقصي فيسيل كوبي بعد التمديد ويبلغ نصف النهائي

وبغياب النجم الإسباني المخضرم أندريس إنييستا بسبب الإصابة ومع تغيير سبعة لاعبين في التشكيلة التي تفوقت على الخصم المحلي يوكوهاما مارينوس 3-2 الأسبوع الماضي في ثمن النهائي، اعتقد فيسيل كوبي أنه سيواصل المغامرة في المسابقة القارية التي تقام أدوارها الإقصائية لمنطقة الشرق في مدينة سايتاما اليابانية، وذلك بعد تقدمه في الدقيقة 64 عبر البديل كويا يوروكي بتسديدة من مسافة قريبة بعد خطأ من الحارس لي بوم-سو.

لكن فرحة الفريق الياباني الذي وصل الى نصف النهائي في مشاركته الأولى عام 2020، لم تدم سوى دقيقتين لأن تشونبوك أدرك التعادل بفضل الغامبي مو بارو الذي استغل تراخي الدفاع وتوغل في المنطقة قبل أن يسدد بين ساقي الحارس دايا مايكاوا (66).

وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية الوقت الأصلي، ليحتكم الفريقان الى التمديد الذي ابتسم للكوريين بعدما تقدموا في الدقيقة 104 عبر رأسية البديل البرازيلي غوستافو بعد عرضية من بارو، قبل أن يحسم مون سيون-مين بطاقة التأهل نهائياً لصالح فريقه بهدف ثالث في الوقت بدل الضائع من الشوط الإضافي الثاني (2+120)، من هجمة مرتدة سريعة مستغلاً تقدم جميع لاعبي الفريق الياباني الى منطقة خصمهم بحثاً عن التعادل.

وكان تشونبوك هيونداي تغلب على مواطنه دايغو أف سي 2-1 في الرمق الأخير بعد شوطين إضافيين الخميس في دور الـ16.



يذكر أن مباريات الغرب تقام في شباط/فبراير 2023 وتجمع الهلال السعودي مع شباب الأهلي الإماراتي، الشباب السعودي مع ناساف الأوزبكستاني، الدحيل القطري مع مواطنه الريان والفيصلي السعودي مع فولاد خوزستان الإيراني.

وكان الهلال السعودي أحرز اللقب للمرة الرابعة في تاريخه (رقم قياسي)، بفوزه على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي 2-صفر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في الرياض.

