دوري أبطال آسيا: "تأجيل ونقل" لمباراة ذوب آهن والنصر في العراق

أرجئت المباراة المقررة الثلاثاء في مدينة كربلاء العراقية بين ذوب آهن الإيراني والنصر السعودي ضمن الجولة السادسة الأخيرة لمنافسات المجموعة الأولى في مسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم، بحسب ما أعلنت مصادر متطابقة الإثنين.

وأورد النصر بطل الدوري السعودي لموسم 2018-2019 في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، "أبلغ الاتحاد السعودي لكرة القدم نادي #النصر بتأجيل ونقل مباراة الفريق أمام ذوب آهن الإيراني والتي كان من المقرر إقامتها في كربلاء العراقية غداً الثلاثاء، وذلك بعد تلقيه خطاباً من الاتحاد الآسيوي، على أن يتم تحديد مكان وموعد المباراة في وقت لاحق".

ولم يحدد النادي السعودي الأسباب التي دفعت الى هذا التأجيل، كما لم يصدر الاتحاد الآسيوي بيانا رسميا بهذا الشأن.

من جهته، ذكر منسق المباراة ستار جبار لوكالة فرانس برس أن "الطاقم المعتمد للاشراف على المباراة تلقى رسميا إشعارا من الاتحاد الاسيوي يفيد بتأجيل المباراة الى إشعار آخر دون توضيح الأسباب".

وأضاف "الى وقت قصير كانت الأمور تسير بشكل طبيعي مع وصول الفريق الايراني الى كربلاء وكان يتحضر لوحدة تدريبية مساء اليوم مع انتظار وصول وفد النصر الذي كان يفترض أن يغادر الرياض" بعد ظهر الإثنين.

وكانت المباراة المحتسبة "بيتية" بالنسبة الى الفريق الإيراني، مرتقبة مساء الغد لكونها ستحسم صدارة المجموعة بين الفريقين اللذين ضمنا التأهل الى دور الـ16، اذ يتصدر ذوب آهن المجموعة برصيد 11 نقطة، بفارق نقطتين عن منافسه السعودي.