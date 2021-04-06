دوري أبطال آسيا - انطلاق الملحق المؤهل لدور المجموعات

وتقام الأربعاء ثلاث مباريات بين الوحدة الإماراتي مع ضيفه الزوراء العراقي على إستاد آل نهيان في أبو ظبي، الوحدة السعودي مع القوة الجوية العراقي على إستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة والغرافة القطري مع ضيفه ايه جي ام كي الأوزبكي على ستاد سحيم بن حمد في الدوحة.

أما المباراة الرابعة، فتقام السبت بين فولاد خوزستان الإيراني والعين الإماراتي على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

في المباراة الاولى، شدّد مدرب الزوراء راضي شنيشل على اعطاء مواجهة فريقه لمضيفه الوحدة الاماراتي أهمية بالغة، لما يتمتع به الفريق الإماراتي من قدرات فنية كبيرة وتجربة مهمة في مشاركاته على صعيد المسابقة.

وقال شنيشل لوكالة فرانس برس "الوحدة من الفرق الكبيرة ويتمتع بقدرات فنية عالية، ويمتلك محترفين متميزين ومواجهته تعني مواجهة فريق صعب".

وأضاف "استعداداتنا واضحة، تستند على مبارياتنا في الدوري العراقي نظراً للظروف السائدة في كل مكان. نعوّل كثيراً على العمل الجماعي الذي يتميز به الفريق الذي أتطلع أن يكون غداً في الموعد للعبور إلى دور المجموعات. سنعمل كل ما في وسعنا من اجل هذه المواجهة المرتقبة".

وينتقل الفائز من مباراة الزوراء والوحدة إلى المجموعة الخامسة لدوري ابطال اسيا التي تضم الريان القطري وبيرسيبوليس الايراني وصيف النسخة الماضية وغوا الهندي.

ويعول الزوراء الذي حرمته الازمة المالية من التعاقد مع لاعبين دوليين ومحترفين أجانب هذا الموسم، على مهاجميه المخضرمين علاء عبد الزهرة ومهند عبد الرحمن.

ويشغل الزوراء المركز الثالث على لائحة ترتيب مسابقة الدوري العراقي برصيد 48 نقطة.

القوة الجوية ضيفاً على الوحدة

إلا ان مهمة القوة الجوية، الممثل الثاني للكرة العراقية في الملحق المؤهل، تبدو أسهل بكثير لما يضمّه من عناصر دولية تشكل العمود الفقري للمنتخب العراقي.

ويحلّ القوة الجوية، المتوّج ثلاث مرات بلقب كأس الاتحاد الآسيوي، ضيفاً على الوحدة السعودي في مباراة منتظرة لصاحب الارض في مدينة جدة.

ويطمح الفريقان للحاق بمجموعة ثانية تضم باختاكور الاوزبكي، تراكتور الايراني والشارقة الاماراتي.

ويدخل مدرب القوة الجوية أيوب أوديشو مواجهة الوحدة بأوراق دولية مهمة تتمثل بقلب الدفاع احمد ابراهيم وابراهيم بايش وايمن حسين والجناح الطائر همام طارق فضلاً عن مهاجمه المخضرم حمادي احمد.

ويتصدر القوة الجوية مسابقة الدوري العراقي برصيد 59 نقطة.

وفي المباراة الثالثة بين ايه جي ام كي الأوزبكي والغرافة القطري، يطمح الفريقان للحاق بمجموعة أولى تضم الهلال السعودي، الشباب الأهلي الإماراتي والاستقلال الإيراني.

وتُعد المباراة بمثابة إنقاذ للموسم المتواضع الذي قدمه الغرافة، بعد أن خرج خالي الوفاض من كل البطولات.

حلّ سادسا في مسابقة الدوري ليفشل بحجز مقعد في دوري الابطال، وهو يواجه الفريق الاوزبكي الذي يشرف عليه اسطورة الكرة المحلية ميرجلال قاسيموف.

اما الفائز من المباراة الرابعة بين فولاد والعين، فيتأهل الى مجموعة رابعة تضم السد القطري، النصر السعودي والوحدات الاردني.

وتنطلق منافسات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا يوم 14 الشهر الحالي، وتقام منافساته بنظام التجمع.

يشار إلى أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قام بتأجيل منافسات دور المجموعات في منطقة الشرق، لتقام خلال الفترة من 21 حزيران/يونيو ولغاية 11 تموز/يوليو المقبلين، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار قيود السفر وإجراءات الحجر الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.

وكان أولسان هيونداي الكوري الجنوبي أحرز لقب النسخة الاخيرة على حساب بيرسيبوليس الإيراني 2-1، في الدوحة التي احتضنت استكمال مباريات الغرب والشرق بنظام فقاعة صحية، عقب توقف المسابقة فترة طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا في مختلف انحاء القارة.