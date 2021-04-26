دوري أبطال آسيا: الشارقة الى دور الـ16 والسد يتصدر

في المجموعة الثانية، تأهل الشارقة الإماراتي إلى دور الـ16 بعد فوزه المثير على القوة الجوية العراقي 3-2 في ستاد الشارقة.

وسجل خالد باوزير (25) وسالم صالح (35 و60) اهداف الشارقة، والكولومبي جيفرسون كولاسوس (15 و52) هدفي الشارقة.

ورفع الشارقة رصيده إلى 11 نقطة في الصدارة ضامنًا تأهله بعدما استغل التعادل السلبي بين تراكتور الايراني وباختاكور الاوزبكستاني، ليتجمد رصيد الأول عند 7 نقاط، والثاني عند 4 نقاط.

وبقي القوة الجوية اخيرا بنقطتين وفشل في الفوز للمباراة الخامسة على التوالي.

ويتأهل متصدر كل مجموعة من المجموعات الخمس عن منطقة الغرب إلى الأدوار الاقصائية، إضافة الى أفضل ثلاثة منتخبات تحتل المركز الثاني

السد الى الصدارة

وقفز السد إلى صدارة المجموعة الرابعة بعد فوزه على فولاذ خوزستان الإيراني بهدف نظيف مستفيدًا من سقوط مفاجئ للنصر امام الوحدات الاردني 1-2.

وسجل الكوري نام تاي-هي هدف المباراة الوحيد (65).

ورفع السد رصيده الى 10 نقاط في صدارة المجموعة أمام النصر الثاني الذي تجمد رصيده عند 8 نقاط مقابل 5 للفولاذ واربع للوحدات الذي حقق فوزه الاول.

وبات السد بحاجة إلى نقطة التعادل أمام النصر في الجولة الأخيرة للعبور مباشرة بطلاً للمجموعة.



أول خسارة للنصر

وصعّب النصر من مهمته في تجاوز دور المجموعات بعدما كان الطريق أمامه سالكاً، إثر خسارته أمام الوحدات في المباراة التي جرت على ملعب مرسول بارك بالرياض.

ورغم الأفضلية الميدانية إلا أن النصر تلقى هدفين، عن طريق اللبناني أحمد زريق (44) والسنغالي عبدالعزيز نداي (72) قبل أن يسجل هدفاً بواسطة المغربي عبدالرزاق حمدالله من ركلة جزاء (90+5).



الوحدة يلحق الخسارة الاولى ببيرسيبوليس

وألحق الوحدة الاماراتي الخسارة الاولى ببيرسيبوليس الايراني بعد أربعة انتصارات متتالية، عندما هزمه 1-صفر في ستاد بانديت جواهر لال نهرو في غوا الهندية، ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وسجل السلوفيني تيم ماتافز هدف الوحدة في الدقيقة الخامسة، ليقود فريقه للثأر من الفريق الايراني الذي فاز في الجولة الاولى بالنتيجة ذاتها.

وبقي بيرسيبوليس وصيف النسخة الماضية والذي دخل المباراة ضامنًا تأهله الى الادوار الاقصائية نظرًا للمواجهات المتبقية في المجموعات الاخرى، في الصدارة برصيد 12 نقطة، مقابل 10 للوحدة الذي ضمن المركز الثاني على الاقل.

وتعادل جوا الهندي مع الريان القطري 1-1، سجل للأول خورجي أورتيز وللثاني علي فريدون.

ويحتل جوا المرتبة الثالثة بـ3 نقاط والريان رابعاً بنقطتين.