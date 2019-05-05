دوري أبطال آسيا: السد يستقبل الأهلي وعينه على دور الـ16

ويستقبل السد المتصدر (7 نقاط) مطارده الأهلي السعودي (6)، فيما يلتقي باختاكور الاوزبكستاني الثالث (5) مع ضيفه بيرسيبوليس الإيراني وصيف بطل العام الماضي وصاحب المركز الأخير (4 نقاط) في المجموعة عينها.

سيحاول السد، بطل 1989 (بالمسمى القديم بطولة الأندية الآسيوية) و2011، الحسم في هذه الجولة وعدم انتظار مباراته الأخيرة والصعبة على أرض بيرسيبوليس في 20 أيار/مايو، بالثأر من الأهلي الذي فاز ذهابا في جدة 2-صفر.

وستكون صفوف السد مكتملة بعودة قلب الدفاع بيدرو ميغل كوريا والجناح الايسر اكرم عفيف، افضل لاعب في قطر في 2019، بعد غيابهما عن مواجهة باختاكور في الجولة الماضية للايقاف.

ويعول السد ومدربه البرتغالي جوزفالدو فيريرا على القوة الهجومية بقيادة الهداف الجزائري بغداد بو نجاح وحسن الهيدوس وعفيف والنجم الاسباني تشافي هرنانديز

وقال مدير الفريق عبد الله آل البريك "المواجهة مع الأهلي صعبة وقوية لكن ثقتنا كبيرة في اللاعبين وقدرتهم على حسمها والتأهل رسميا الى دور الـ 16".

من جانبه، أكد الظهير الأيمن حامد اسماعيل "جهوزية السد التامة من جميع النواحي، معتبرا أن المباراة "في غاية الاهمية، لكننا قادرون على التعويض وتحقيق الفوز والحصول على بطاقة التأهل".

بدوره، سيحاول الأهلي، بصفوف مكتملة أيضا، تكرار سيناريو مباراة الذهاب حين فاز 2-0 مما سيقربه جدا من التأهل، في ظل جهوزية جميع لاعبيه باستثناء المصري محمد عبد الشافي الذي انتهى موسمه بسبب الإصابة.

ويدرك المدرب الوطني يوسف عنبر الذي لم يخسر الفريق معه أي مباراة بعد خلافته للأوروغوياني خورخي فوساتي منتصف الشهر الماضي، صعوبة المهمة وقوة المنافس وهو يعول بشكل أساسي على المهاجمين السوري عمر السومة وجانيني تافاريش من الرأس الأخضر.