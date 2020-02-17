دوري أبطال آسيا: التعاون يستقبل الدحيل في مباراة واعدة

يطمح الدحيل القطري إلى تأكيد بدايته القوية المتمثلة في الفوز على ضيفه بيرسيبوليس الإيراني 2-صفر، عندما يحل ضيفا على التعاون السعودي الذي فجر المفاجأة في الجولة الأولى بالفوز على الشارقة بطل الامارات 1-صفر في عقر دار الاخير ضمن المجموعة الثالثة، وذلك في الجولة الثانية من المسابقة الثلاثاء.

إذا يخوض التعاون اختبارا صعبا عندما يستقبل الدحيل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

ويدخل التعاون المباراة بنشوة الفوز اللافت الذي حققه خارج الديار أمام الشارقة في الجولة الأولى، ويطمح غدا في إضافة ثلاث نقاط جديدة رغم صعوبة المهمة وقوة المنافس الذي يعتبر المرشح الأول لصدارة المجموعة.

ورغم ظروف الغيابات في صفوف التعاون بسبب إصابة عدد من نجومه وعدم قيد البعض في القائمة الآسيوية، إلا أن مدربه البرتغالي فيتور كامبيلوس نجح في إيجاد تشكيلة مناسبة ومن المتوقع أن يستعين بمهاجم الفريق وهدافه الكاميروني ليندر تاوامبا بعد تعافيه من الإصابة.

أما الدحيل الذي يتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن التعاون بعد فوزه على بيرسبوليس 2-صفر أحرزهما كل من ماريو ما ندزوكيتش وأدميلسون جونيور في المباراة التي جرت بالدوحة الأسبوع الماضي، فيأمل في تحقيق نتيجة إيجابية للمحافظة على صدارة المجموعة خصوصا وأنه يملك خبرة كبيرة ويضم في صفوفه مجموعة من اللاعبين الدوليين والأجانب المميزين.

ويتصدر الدحيل دوري نجوم قطر ويضم كوكبة من النجوم المميزين من أمثال ماريو ماندزوكيتش، وأدميلسون جونيور، والمهدي بن عطية، والمعز علي، وكريم بوضياف، وعاصم مادبو، ولويز مارتن، وأحمد ياسر، وغيرهم من اللاعبين المتميزين القادرين على العودة بالنقاط الثلاث.

طموح الفوز

ويطمح الجريحان الشارقة وضيفه بيرسبوليس إلى الفوز الأول بعد تعثرهما في الجولة الأولى.

واستهل الشارقة عودته الى دوري أبطال آسيا بعد غياب 11 عاما بالخسارة على أرضه أمام التعاون صفر-1، وهو يتطلع الى التعويض أمام الفريق الذي التقاه سابقا مرة واحدة عندما خسر أمامه 1-3 في طهران في نسخة 2009، قبل ان تلغى النتيجة بسبب انسحاب الفريق الاماراتي من البطولة.

ويستمر غياب البرازيلي ايغور كورنادو عن صفوف الشارقة بسبب الإصابة، الأمر الذي يفرض على المدرب الوطني عبد العزيز العنبري إيجاد الحلول الهجومية اللازمة التي افتقدها بطل الدوري الاماراتي أمام التعاون.

واعترف العنبري قائلا "قدمنا مباراة جيدة امام التعاون، لكننا افتقدنا الحلول الهجومية، وعلينا تحسين هذا الجانب في المباريات المقبلة".