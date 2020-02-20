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دوري أبطال آسيا: الاتحاد الآسيوي يوقف بغداد بونجاح شهرين

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أعلن السد القطري الخميس إيقاف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لهدافه الجزائري بغداد بونجاح لمدة شهرين وذلك على خلفية هجومه على حكم مباراة السد والهلال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

Reuters

وذكر حساب السد الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "الاتحاد الآسيوي يوقف بغداد بونجاح لمدة شهرين وبالتالي غيابه عن مباراتي العين الإماراتي بالجولتين الثالثة والرابعة من دوري أبطال آسيا (ذهاباً وإياباً).

ويعدّ إيقاف بغداد ضربة للسد الذي يعاني من غيابات في الفترة الأخيرة وأيضا الإيقافات، حيث تعرض 3 من نجومه للإصابة في الفترة الأخيرة وآخرهم حسن الهيدوس أبرز مهاجمي الفريق لإصابته بكسر بسيط أمام سيباهان الإيراني بالدوحة الثلاثاء الماضي، إلى جانب إصابة لاعبي الوسط سالم الهاجري وعلي أسد.

كما يفتقد السد أيضا الظهير الأيسر عبد الكريم حسن أفضل لاعب في آسيا 2018 لإيقافه 5 أشهر بقرار من لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي في 22 تشرين الأول/أكتوبر الماضي لطرده أيضا في مباراة الهلال بالدوحة.

ويتصدر السد مجموعته الرابعة بدوري أبطال آسيا برصيد 4 نقاط بعد الفوز على سيباهان وتعادله مع النصر السعودي.
 

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