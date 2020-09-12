دوري أبطال آسيا: إصابة أحد لاعبي الدحيل القطري بفيروس كورونا

بيان صحفي | أظهرت نتائج الفحوصات حتى الآن أن خمسة لاعبين من @Alhilal_FC 🇸🇦 وأحد أعضاء الجهاز الإداري للفريق، بالإضافة إلى لاعب واحد من @DuhailSC 🇶🇦، جاءت نتائجهم إيجابية للإصابة بفايروس كورونا . https://t.co/mQ1sjyKuuT — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) September 12, 2020

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان نشره على موقعه الالكتروني، أنه تم تقديم كامل العناية الطبية والدعم المناسبين للاعب المصاب، وهو يخضع للمتابعة الطبية، مع تطبيق إجراءات العزل بحسب متطلبات السلامة وبروتوكولات كوفيد-19 المتبعة في البطولة.

وأكد الاتحاد القاري أنه وبالتنسيق مع الجهات الصحية في قطر، تقام فحوصات طبية لجميع المشاركين في دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة غرب القارة.

وكان الاتحاد الآسيوي اختار قطر لاستضافة مباريات دور المجموعات حتى نصف النهائي بنظام التجمع في مسابقة دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب.

ويلعب الدحيل ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب بیرسبولیس الإيراني والتعاون السعودي والشارقة الإماراتي.