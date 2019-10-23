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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال آسيا

دوري أبطال آسيا: أوراوا يتخطّى عقبة غوانغجو ويبلغ النهائي

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بلغ أوراوا ريد دايموندز الياباني نهائي دوري أبطال آسيا بعد تكرار فوزه على غوانغجو إيفرغراند الصيني اليوم الأربعاء.

AFP

وانتصر أوراوا على مضيفه غوانغجو في إياب نصف نهائي المسابقة القارية بهدف دون رد من توقيع شينزو كوروكي (50).

وكان الفريق الياباني قد فاز ذهاباً على نظيره الصيني بهدفين نظيفين.

وسيواجه أوراوا في النهائي الهلال السعودي الذي حجز بطاقة العبور إلى المشهد الختامي بانتصاره (6-5) بمجموع مباراتي الذهاب والإياب على السد القطري في نصف النهائي الآخر (فاز الهلال في قطر ذهاباً 4-1 في حين انتصر السد إياباً في السعودية 4-2).

وسيدور لقاء الذهاب في السعودية يوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني على أن تكون مباراة العودة يوم 24 من ذات الشهر في اليابان.
 

أوراوا ريد دايموندز الياباني غوانغجو إيفرغراند
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