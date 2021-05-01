خروج الدحيل القطري والأهلي السعودي

وسجل هدف الدحيل مايكل أولونغا في الدقيقة 62، قبل أن يدرك الأهلي التعادل بواسطة هيثم عسيري (73).

بدوره حقق استقلال طهران الإيراني المطلوب منه وضمن حصوله على بطاقته الى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا، وذلك بفوزه على الشرطة العراقي 1-0



ويتأهل أبطال المجموعات الخمس في منطقة الغرب وأفضل ثلاثة أندية تحتل المركز الثاني إلى دور الـ16.

ورفع استقلال طهران رصيده الى 11 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن كل من الدحيل والأهلي.

وضمن استقلال دوشنبه الطاجيكي بطاقة تأهله المباشر وصدارة المجموعة الأولى رغم خسارته أمام ايه جي ام كي الأوزبكي 1-2.

وحسم الفريق الأوزبكي تأهله بأفضلية المواجهتين المباشرتين مع الهلال الذي سقط الجمعة على ستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي 0-2.

في حين حصل الهلال على إحدى البطاقات المخصصة لأفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في مجموعات غرب آسيا.

وسجل البرازيلي إيغور جيزوس (54 من ركلة جزاء و90) هدفي الفوز لشباب الأهلي دبي الذي كان فاقد الأمل بالتأهل.

ويتصدر الوحدة الإماراتي أفضل الفرق الوصيفة بـ13 نقطة من 6 مباريات وضمن تأهله، فيما يحتل الهلال السعودي المركز الثالث بعشر نقاط من ست مباريات، وتراكتور سازي الإيراني الثاني بعشر نقاط أيضا من 6 مباريات وضمن تأهله بفارق الأهداف عن الهلال الذي تقدم عن السد القطري بفارق الأهداف، ما جعل الأخير خارج دائرة المنافسة على البطاقات الثلاث المخصصة لأصحاب المركز الثاني.

أما الدحيل، فيملك 9 نقاط من 6 مباريات.

