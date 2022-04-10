حقائق من مباراة الغرافة وآهال

من قبل beIN SPORTS April 10, 2022 10:02 تعد مباراة الغرافة القطري وآهال التركمانستاني واحدة من المباريات المنتظرة في دوري أبطال آسيا خاصة وأنّ الصراع في المجموعة الثالثة يبدو محتدماً.