حقائق من مباراة الغرافة وآهال

وبعد تعادل آهال ومع شباب الأهلي دبي والغرفة مع فولاد نضعكم في صورة ابرز أرقام مباراة الغرافة وآهال:
- ستكون هذه المواجهة الأولى بين الغرافة وآهال في دوري أبطال آسيا، والمواجهة الأولى كذلك بين فريقين قطري وتركمانستاني في البطولة.
- تعادل الغرافة في الجولة الأولى أمام فولاد الايراني (0-0) – سبق أن تعادل في أول جولتين بدور المجموعات في دوري أبطال آسيا مرتين (2008-2012) – لكن لم يسبق له أن تعادل سلبياً في مباراتين متتاليتين في البطولة.
- حصد آهال أول نقطة لأندية تركمانستان في دوري أبطال آسيا بتعادله في الجولة الافتتاحية مع شباب الأهلي دبي – يحتاج لهدف واحد كي يتفوّق على مواطنه نيسا عشق أباد الذي سجّل هدفاً واحداً في البطولة أمام بيرسيبوليس 2003 عندما خسر (4-1).
- رغم عدم أفضليته في الاستحواذ أمام شباب الأهلي في الجولة الأولى (38%-62%) لكن آهال سدد ذات العدد من التسديدات أمام منافسه (17-17) وكذلك التسديدات على المرمى (4-4).
- بين كافة اللاعبين الذين سددوا 4 تسديدات على المرمى في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا، حقق لاعب آهال المان تاغاييف أقل معدل من الأهداف المتوقعة (0.16).