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دوري أبطال آسيا
دوري أبطال آسيا

حقائق من مباراة الغرافة وآهال

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تعد مباراة الغرافة القطري وآهال التركمانستاني واحدة من المباريات المنتظرة في دوري أبطال آسيا خاصة وأنّ الصراع في المجموعة الثالثة يبدو محتدماً.

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وبعد تعادل آهال ومع شباب الأهلي دبي والغرفة مع فولاد نضعكم في صورة ابرز أرقام مباراة الغرافة وآهال: 

  • ستكون هذه المواجهة الأولى بين الغرافة وآهال في دوري أبطال آسيا، والمواجهة الأولى كذلك بين فريقين قطري وتركمانستاني في البطولة.
     
  • تعادل الغرافة في الجولة الأولى أمام فولاد الايراني (0-0) – سبق أن تعادل في أول جولتين بدور المجموعات في دوري أبطال آسيا مرتين (2008-2012) – لكن لم يسبق له أن تعادل سلبياً في مباراتين متتاليتين في البطولة.
     
  • حصد آهال أول نقطة لأندية تركمانستان في دوري أبطال آسيا بتعادله في الجولة الافتتاحية مع شباب الأهلي دبي – يحتاج لهدف واحد كي يتفوّق على مواطنه نيسا عشق أباد الذي سجّل هدفاً واحداً في البطولة أمام بيرسيبوليس 2003 عندما خسر (4-1).
     
  • رغم عدم أفضليته في الاستحواذ أمام شباب الأهلي في الجولة الأولى (38%-62%) لكن آهال سدد ذات العدد من التسديدات أمام منافسه (17-17) وكذلك التسديدات على المرمى (4-4).
     
  • بين كافة اللاعبين الذين سددوا 4 تسديدات على المرمى في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا، حقق لاعب آهال المان تاغاييف أقل معدل من الأهداف المتوقعة (0.16).
الغرافة دوري أبطال آسيا آهال
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