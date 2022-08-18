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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
دوري أبطال آسيا

جيونبوك إلى ربع النهائي بفوز شاق على دايغو

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سجّل كيم جين-غيو هدفاً قاتلاً في الرمق الأخير حجز لفريقه جيونبوك هيونداي الكوري الجنوبي بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا الخميس، على حساب مواطنه دايغو أف سي 2-1.

AFP

وهزّ البديل كيم الشباك في الدقيقة 121، ليضمن فوزاً شاقاً لجيونبوك، حامل اللقب مرتين في 2006 و2016، قبل الوصول إلى ركلات الترجيح.

وافتتحت المباراة الدور الإقصائي في شرق القارة، حيث تقام جميع المواجهات في سايتاما اليابانية من مباراة واحدة دون ذهاب وإياب.

وافتتح سونغ مين-كيو التسجيل لجيونبوك مطلع الشوط الثاني، ثم عادل البرازيلي زيكا لدايغو بعدها بعشر دقائق، مسجلاً هدفه السابع في المسابقة.

وخاض دايغو المباراة متوتراً، بعد حلول تشوي وون-كوون بدلاً من البرازيلي المستقيل قبل أيام قليلة اثر نتائج سلبية ألكسندر غاما.                  

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