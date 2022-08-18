جيونبوك إلى ربع النهائي بفوز شاق على دايغو

وهزّ البديل كيم الشباك في الدقيقة 121، ليضمن فوزاً شاقاً لجيونبوك، حامل اللقب مرتين في 2006 و2016، قبل الوصول إلى ركلات الترجيح.

وافتتحت المباراة الدور الإقصائي في شرق القارة، حيث تقام جميع المواجهات في سايتاما اليابانية من مباراة واحدة دون ذهاب وإياب.

وافتتح سونغ مين-كيو التسجيل لجيونبوك مطلع الشوط الثاني، ثم عادل البرازيلي زيكا لدايغو بعدها بعشر دقائق، مسجلاً هدفه السابع في المسابقة.

وخاض دايغو المباراة متوتراً، بعد حلول تشوي وون-كوون بدلاً من البرازيلي المستقيل قبل أيام قليلة اثر نتائج سلبية ألكسندر غاما.