ثلاثية أوسكار تضع شنغهاي في ثمن النهائي

ومنح أوسكار، اللاعب السابق لتشيلسي الإنكليزي ومنتخب البرازيل المنتقل إلى صفوف الفريق الصيني مقابل 60 مليون يورو في كانون الثاني/يناير 2017، التقدم لشنغهاي بثنائية نظيفة في الشوط الأول في الدقيقتين السابعة بعد لعبة مشتركة مع مواطنه إيلكيسون، و42 بمجهود فردي رائع من خارج المنطقة، قبل أن يضيف شينغلونغ لي الهدف الثالث مطلع الشوط الثاني (67).

وسجل أوسكار (27 عاما) هدفه الشخصي الثالث والرابع لفريقه في الدقيقة 76، ثم ختم هو جينغهانغ المهرجان بالخامس في الدقيقة 88.

واستغل شنغهاي ضمان ضيفه للبطاقة الأولى في المجموعة حيث يتصدر برصيد 11 نقطة، وحقق فوزا كاسحا أكسبه النقاط الثلاث التي كان يحتاجها لحسم الوصافة (تسع نقاط)، بفارق نقطة أمام منافسه على البطاقة الثانية كاواساكي فرونتال بطل اليابان الموسم الماضي، على رغم فوز الأخير على مضيفه أف سي سيدني الأسترالي برباعية نظيفة.

ويلتقي شنغهاي في ثمن النهائي جونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي متصدر المجموعة السابعة والذي تعادل مع ضيفه بوريرام يونايتد التايلاندي صفر-صفر علما بأنه كان ضامنا تأهله منذ الجولة الخامسة.

في المقابل، يلعب أولسان هيونداي مع أوراوا ريد دايموندز الياباني الذي حجز بطاقته اليوم بفوزه على ضيفه بكين غوان الصيني بثلاثية نظيفة حسم بها المركز الثاني في المجموعة السابعة.

وتقام مباراتا الذهاب في 19 حزيران/يونيو المقبل، والإياب في 26 منه.