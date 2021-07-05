تعديل نظام النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان له نشره على موقعه الإلكتروني إنه بسبب الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالحد من انتشار "كوفيد 19" وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد على ضرورة تقليل وتيرة السفر بين الأندية المشاركة، مع التأكيد على الالتزام المستمر لضمان صحة وسلامة جميع اللاعبين والفرق المتنافسة في البطولة.

🚨الاتحاد الآسيوي لكرة القدم @theafcdotcom يعلن أنه سيعتمد نظام المباراة الواحدة خلال العام الحالي في مسابقة دوري أبطال آسيا اعتبارا من الدور ربع النهائي بدلا من مباراتي الذهاب والإياب pic.twitter.com/BQ0ai48K7X — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) July 5, 2021

وسيقام الدوران ربع ونصف النهائي في تشرين الاول/اكتوبر بنظام التجمع بالنسبة لفرق شرق وغرب اسيا توالياً.

وحدد الاتحاد الاسيوي تاريخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل موعدا لاقامة المباراة النهائية في ملعب من دول غرب اسيا بدل اقامة مباراتي ذهاب واياب ايضا كما كان مقررا سابقاً.

واتخذ الاتحاد القاري هذا القرار "نظرا لحالة الشك المرتبطة بجائحة كوفيد-19 بالإضافة الى قيود السفر المفروضة في بعض دول القارة الآسيوية".

وانتهى دور المجموعات لمنطقة غرب آسيا في نيسان/أبريل الماضي، على أن ينتهي دور المجموعات الخاص بمنطقة شرق آسيا خلال الشهر الحالي، ثم ينطلق دور ثمن النهائي في أيلول/سبتمبر.

وكانت المسابقة القارية الأهم توقفت ستة أشهر العام الماضي وعندما تم استئناف النشاط أقيمت المباريات بنظام التجمع وأجريت المباريات الاقصائية بنظام المباراة الواحدة.