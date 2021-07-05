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بطولة أمم أوروبا 2020
دوري أبطال آسيا

تعديل نظام النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا

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الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعلن أنه سيعتمد نظام المباراة الواحدة خلال العام الحالي في مسابقة دوري أبطال آسيا اعتباراً من الدور ربع النهائي بدلاً من مباراتي الذهاب والإياب.

AFP

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان له نشره على موقعه الإلكتروني إنه بسبب الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالحد من انتشار "كوفيد 19" وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد على ضرورة تقليل وتيرة السفر بين الأندية المشاركة، مع التأكيد على الالتزام المستمر لضمان صحة وسلامة جميع اللاعبين والفرق المتنافسة في البطولة.

 

وسيقام الدوران ربع ونصف النهائي في تشرين الاول/اكتوبر بنظام التجمع بالنسبة لفرق شرق وغرب اسيا توالياً.

وحدد الاتحاد الاسيوي تاريخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل موعدا لاقامة المباراة النهائية في ملعب من دول غرب اسيا بدل اقامة مباراتي ذهاب واياب ايضا كما كان مقررا سابقاً.

واتخذ الاتحاد القاري هذا القرار "نظرا لحالة الشك المرتبطة بجائحة كوفيد-19 بالإضافة الى قيود السفر المفروضة في بعض دول القارة الآسيوية".

وانتهى دور المجموعات لمنطقة غرب آسيا في نيسان/أبريل الماضي، على أن ينتهي دور المجموعات الخاص بمنطقة شرق آسيا خلال الشهر الحالي، ثم ينطلق دور ثمن النهائي في أيلول/سبتمبر.

وكانت المسابقة القارية الأهم توقفت ستة أشهر العام الماضي وعندما تم استئناف النشاط أقيمت المباريات بنظام التجمع وأجريت المباريات الاقصائية بنظام المباراة الواحدة.

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