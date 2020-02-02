تأجيل مباراتين في استراليا بسبب"فيروس كورونا"

وأعلنت الحكومة الأسترالية السبت بأنها لن تسمح لدخول أراضيها لجميع الأشخاص غير المواطنين القادمين من الصين في اطار اجراءات اتخذتها لمكافحة هذا الوباء.

وكان مقرراً أن يستضيف بيرث غلوري شنغهاي شينهوا الصيني في 11 شباط/فبراير وسيدني أف سي شنغهاي سيبغ في اليوم التالي، بيد أن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم أكد بانه اعلم الاتحاد الاسيوي بانه "لن يكون ممكناً اقامة مباريات الجولة الاولى من دوري أبطال اسيا في استراليا كما كان مقرراً".

وكان الاتحاد القاري أعلن الاسبوع الماضي أن مباريات الأندية الصينية المقرر إقامتها على أرضها في شهري شباط/فبراير وآذار/مارس المقبلين ضمن منافسات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، سيتم نقلها إلى خارج البلاد وتُلعب كمباريات خارج الديار بسبب فيروس كورونا الذي يضرب الصين منذ أسابيع.

وجاء في بيان على موقع الاتحاد أن القرار اتُخذ بعد مشاورات مع الاتحاد الصيني للعبة "كإجراء احترازي لضمان سلامة ورفاهية اللاعبين والأندية المشاركة".

وأدى الفيروس حتى الساعة إلى وفاة أكثر من 300 شخص في الصين واصابة اكثر من 14 ألف في الصين.

هذا وتم إلغاء العديد من البطولات والاحداث الرياضية التي كان مقرر اقامتها في الصين أو نقلها الى خارج البلاد نتيجة الوباء.

وقال الاتحاد الآسيوي أنه سيتخذ قراره في وقت لاحق بشأن مباريات العودة والمباريات الأخرى.

