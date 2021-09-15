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بوهانغ ستيلرز وتشونبوك موتورز يكملان عقد ربع النهائي

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أكمل الفريقان الكوريان الجنوبيان بوهانغ ستيلرز وتشونبوك هيونداي موتورز عقد الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا، بفوزهما الأربعاء تواليًا على سيريزو أوساكا الياباني 1-صفر وبي جي باتوم يونايتد التايلندي بركلات الترجيح 4-2، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.

AFP

ويدين بوهانغ ستيلرز، بتأهله على حساب مضيفه إلى لي سونغ-مو الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 25.

وأقيم الدور ثمن النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

في المباراة الأخرى على ملعب جيونجو الذي استضاف مباريات في كأس العالم 2002، تقدم تشونبوك هيونداي موتورز البرازيلي غوستافو مع نهاية الشوط الأول (45+2).

إلا أن الضيوف ردوا عبر تيراسيل دانغدا في الدقيقة 76 ليحتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين لم يثمرا عن هدف رغم سيطرة أصحاب الأرض، قبل لجوئهما إلى ركلات الترجيح.

وتعملق الحارس سونغ بيوم-كون في التصدي للركلتين الثالثة والرابعة فيما سجل أصحاب الأرض الركلات الأربع جميعها.

دوري أبطال آسيا تشونبوك موتورز بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي
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