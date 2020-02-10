باختاكور يستهل مشاركته في أبطال آسيا بالفوز على شباب الأهلي دبي

أقيمت المباراة في ملعب باختاكور المركزي بالعاصمة الأوزبكية طشقند، لحساب مواجهات المجموعة الثانية وافتتح التسجيل لأصحاب الأرض جلال الدين مشاريبوف في الدقيقة 18 وتعادل بيدرو كوندي للفريق الإماراتي قبل أن يتمكن دراجان تشيران من تسجيل هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 70.

وسيستضيف الهلال السعودي حامل اللقب شاهر خودرو ضمن الجولة الأولى من المجموعة ذاتها في مواجهة ستقام على استاد زعبيل في نادي الوصل الإماراتي.

تفاصيل اللقاء

وعانى شباب الأهلي وصيف نسخة 2015 من الأرض المبتلة بسبب غزارة الأمطار التي تساقطت على أرض الملعب قبل المباراة وخلالها، ووجد لاعبوه صعوبة بالغة في تناقل الكرة.

وفشل شباب الأهلي متصدر ترتيب الدوري الإماراتي، في فك عقدة مضيفه، إذ خسر ثالث مواجهة بينهما في المسابقة، بعدما سقط أمامه في مواجهتيهما في نسخة 2009 (1-2 في دبي وصفر-2 في طشقند).

وهي المشاركة السابعة في دوري الأبطال للفريق الاماراتي الذي لعب في النسخ الست السابقة باسم الأهلي قبل ان يتم دمجه في 2017 مع ناديي الشباب ودبي وليحمل اسمه الحالي.

وكان باختاكور الطرف الأفضل في اللقاء، وافتتح التسجيل بعد خطأ دفاعي في التمرير من عبد العزيز هيكل، فوصلت الكرة الى ماشارايبوف الذي لمح حارس شباب الأهلي ماجد ناصر متقدماً عن مرماه، فأرسل كرة بعيدة من فوقه سكنت الشباك (18).

ولم يقم شباب الأهلي بأي ردة فعل حتى الدقيقة 67 عندما أدرك التعادل بعد ركلة مقصية خلفية من المدافع المتقدم يوسف جابر إثر ركلة ركنية، فشل حارس مرمى باختاكور ألدربيك سويونوف في التعامل معها، فارتدت منه وتهيأت أمام كوندي الذي أكملها بسهولة.

لكن الفريق الأوزبكستاني أستعاد التقدم بعد ثلاث دقائق إثر عرضية من دوستنبيك خامداموف سددها سيران زاحفة في مرمى ناصر.

وحافظ باختاكور على سجله خالياً من الخسارة في آخر سبع مباريات أقيمت على أرضه في المسابقة (5 انتصارات وتعادلين)، وعادل أطول سلسلة له بين آذار/مارس 2010 ونيسان/أبريل 2012.

