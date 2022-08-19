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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
دوري أبطال آسيا

باثوم يونايتد وأوراوا ريد داياموندز إلى ربع النهائي

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بلغ نادي باثوم يونايتد التايلاندي ربع نهائي دوري أبطال آسيا بعد فوزه على كيتشي من هونغ كونغ برباعية نظيفة اليوم الجمعة على إستاد أوراوا كومابا في سايتاما.

AFP

وتناوب على تسجيل أهداف باثوم يونايتد كل من وواراتشيت كانيتسريبومفين (35) وإحسان فندي (39) وتيراسيل دانغدا (67) وتشامونغكول تشونغكيري (87).

كما بلغ أوراوا ريد داياموندز الياباني الدور ربع نهائي بفوزه العريض على جوهور دار التعظيم الماليزي بخماسية نظيفة.

وافتتح الدنماركي ألكسندر شولتز التسجيل لأوراوا باكرًا من ركلة جزاء (8)، فيما أضاف السويدي دافيد موبيرغ كارلسون ثنائية قبل نهاية الشوط الاول (19 و39)، وأضاف البديل الدنماركي كاسبر يونكر ثنائية أيضًا بعد أن دخل قبل ربع ساعة من نهاية المباراة (84 و90+1).

وكان تشونبوك هيونداي الكوري الجنوبي وفيسيل كوبي الياباني أول المتأهلين الخميس الى ربع النهائي على حساب مواطنيهما دايغو الكوري ويوكوهاما مارينوس تواليًا.

وتُقام قرعة ربع النهائي السبت على أن تقام المباراتان الإثنين المقبل. 
 

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