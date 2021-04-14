الوحدة الإماراتي يخسر أمام بيرسبوليس

وسجل سيد جلال حسيني هدف بيرسبوليس في الدقيقة 41.

وكان الوحدة تأهل Yلى دور المجموعات عبر الملحق بفوزه على الزوراء العراقي 2-1.

وكان النادي الإماراتي الأخطر عبر تسديدة للسلوفيني تيم ماتافز أمسكها حارس مرمى بيرسبوليس حامد لاك (18)، ليعيد الأوّل الكرّة ويسدد بجانب القائم (22).

وافتتح بيرسبوليس التسجيل عبر المخضرم سيد جلال حسيني (39 عاماً) بتسديدة قوية من خارج المنطقة إثر تمريرة مهدي ترابي سكنت شباك حارس مرمى الوحدة راشد علي (41).

ولم يشهد الشوط الثاني الشيء الكثير باستثناء مشاركة مهاجم بيرسبوليس عيسى آل كثير بديلاً لأوميد علي شاه في الدقيقة 71، وذلك بعد غيابه قارياً منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2020 بسبب إيقافه من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.