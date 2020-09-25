الهلال يعلن تقديمه مذكرة احتجاجية لدى الاتحاد الآسيوي



ولم يكشف الهلال حامل لقب دوري أبطال آسيا عن الكثير من التفاصيل الخاصة بمذكرته الاحتجاجية والتي أتت بعد يومين فقط من اعتباره منسحباً من البطولة بسبب النقص الذي شهدته قائمته أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي.

📄 قدم نادي #الهلال مذكرة احتجاجه قبل قليل لدى "الاتحاد الآسيوي" لكرة القدم. — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) September 25, 2020

واعتبر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأربعاء نتائج الهلال السعودي الذي ضرب فيروس كورونا المستجد معظم لاعبيه، لاغية وغير محتسبة في دوري أبطال آسيا، بعد إخفاقه في تقديم لائحة مطلوبة من 13 لاعباً لمباراته مع شباب الأهلي دبي الإماراتي في الدوحة.

وقال الاتحاد الذي رفض طلب الهلال تأجيل المباراة في بيان: "أخفق نادي الهلال السعودي في تقديم اللائحة المطلوبة التي تضم 13 لاعباً من أجل خوض المباراة ضمن المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي، وذلك بحسب المادة 4.3 من اللوائح الخاصة لبطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال جائحة كوفيد-19، وبالتالي تمّ اعتباره منسحباً من البطولة".

بدوره، كتب الهلال في حسابه على تويتر الأربعاء أيضاً "قرّر مراقب مباراة الهلال وشباب أهلي دبي الإماراتي عدم إقامتها"، معتبراً أنّ "الاختبارات الطبية أوضحت عدم جاهزية الثنائي سلمان الفرج وحمد العبدان صحياً وبدنياً لخوض المباراة"، وذلك بعد شفائهما من فيروس كورونا.

وكان الهلال حامل اللقب قد ضمن تأهله إلى الدور الثاني في وقت سابق من البطولة المجمعة المقامة في "فقاعة" الدوحة، لكن فيروس كورونا ضرب لاعبيه على عدة دفعات، لدرجة أنه قدّم لائحة من 11 لاعباً في مواجهة شباب الأهلي دبي الإماراتي.

وعشية مواجهته مع شباب الأهلي بلغ عدد المصابين في الهلال 19 لاعباً، بينهم أبرز نجومه على غرار الفرنسي بافيتيمبي غوميس والإيطالي سيباستيان جوفينكو وسالم الدوسري، فضلاً عن إداريين ومعالجين.



وحسم الاتحاد الآسيوي في بيانه تأهل باختاكور الأوزبكي وشباب الأهلي دبي الإماراتي إلى الدور ثمن النهائي عن المجموعة الثانية.