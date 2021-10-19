الهلال يطيح بالنصر ويبلغ نهائي دوري أبطال آسيا

وسجل المالي موسى ماريغا (17) وسالم الدوسري (71) هدفي الهلال، والبرازيلي انردسون تاليسكا (50) هدف النصر الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 45 إثر طرد مدافعه محمد علي لاجامي.

ويلتقي الهلال في المباراة النهائية المقررة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، مع أحد الكوريين الجنوبيين أولسان هيونداي حامل اللقب وبوهانغ ستيلرز اللذين يلتقيان الأربعاء على ملعب جيونجو.

تفاصيل المباراة

وبدأت المباراة حذرة من الطرفين حتى الدقيقة 15 التي شهدت تسديدة للاعب الهلال البرازيلي ماثيوس بيريرا علت العارضة، قبل أن يفتتح ماريغا التسجيل بعد هجمة مرتدة مررها خلالها الدوسري كرة الى الفرنسي بافيتمني غوميس ومنه إلى المالي الذي تابعها داخل المرمى (17).

ورد النصر مباشرة بضغط قوي كاد على إثره تاليسكا يدرك التعادل من ركلة حرة تصدى لها عبدالله المعيوف (22).

وجرب تاليسكا حظه من تسديدتين في الدقيقة 31 رد القائم الأيمن الأولى ومرت الثانية بجوار القائم.

وتابع تاليسكا تألقه وتلاعب بالكوري الجنوبي هيون سون ومرر كرة إلى عبد الفتاح عسيري الذي أعادها إلى البرازيلي فسددها قوية ارتدت من دفاع الهلال، وسدد عسيري خارج الملعب (45)، قبل أن يطرد زميله لاجامي بعد تدخل عنيف على ماريغا بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR".

وكاد النصر يدرك التعادل مطلع الشوط الثاني عندما تلاعب عسيري بدفاع الهلال ومرر كرة الى المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله فانفرد بالحارس المعيوف لكن الأخير تصدى لتسديدته ببراعة وأبعدها إلى ركنية (49).

وواصل النصر ضغطه وحصل على ركنية في الدقيقة 50 نفذها عسيري وتابعها تاليسكا برأسه داخل المرمى.

وتحولت السيطرة إلى الهلال بعد الهدف ولكن بدون فعالية حقيقية، فيما كاد عسيري يمنح التقدم للنصر بتسديدة قوية تصدى لها المعيوف (59)، وسدد تاليسكا ركلة حرة بجوار القائم (62).

ورد الهلال بتسديدة قوية لمحمد البريك تصدى لها وليد عبدالله (65)، قبل أن ينجح الدوسري في منح التقدم للهلال بعد مجهود فردي رائع أنهاه بتسديدة داخل المرمى (71).

وردت العارضة تسديدة رائعة لناصر الدوسري (80)، وكاد حمدالله يدرك التعادل بمقصية رائعة ذهبت خارج الملعب (89).