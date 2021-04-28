الهلال يستعيد توازنه في دوري أبطال آسيا



ورفع الهلال رصيده إلى 10 نقاط في الوصافة بفارق المواجهتين المباشرتين عن الاستقلال الطاجيكستاني المتصدر الذي أسقط شباب الأهلي الإماراتي بهدف نظيف في اللحظات الأخيرة من اللقاء ليتجمد رصيد الأخير عند أربع نقاط أسوة بأي جي أم كاي ويودّعان البطولة.

ويلتقي الهلال بشباب الأهلي ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات مساء الجمعة المقبل.

ويتأهل متصدر كل مجموعة من المجموعات الخمس عن منطقة الغرب إلى الأدوار الاقصائية، إضافة إلى أفضل ثلاثة فرق تحتل المركز الثاني.

وسقط الهلال أمام الاستقلال 4-1 في الجولة الماضية قبل أن يتعافى الليلة بفوز كبير.

وتناوب على تسجيل أهداف الهلال كل من الأرجنتيني لوسيانو فييتو (39)، والفرنسي بافيتيمبي غوميز (47)، وياسر الشهراني (58).

الشرطة يلحق الهزيمة الأولى بالدحيل



وحقق الشرطة العراقي فوزه الأول في البطولة القارية هذا الموسم بعد أربع هزائم متتالية عندما ألحق بالدحيل خسارته الأولى 2-1 على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وسجل أمجد عطوان (3) ومحمد داود (85) هدفي الشرطة، في حين أحرز الكيني مايكل أولونغا (57) هدف الدحيل.

وأكمل الدحيل المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد اللاعب المغربي مهدي بن عطية في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني نتيجة حصوله على الإنذار الثاني.

وضمن ذات المجموعة تعادل الأهلي السعودي مع استقلال طهران الإيراني سلباً.

ويتساوى كل من استقلال طهران والدحيل والأهلي على مستوى عدد النقاط (8 نقاط) في حين يتذيل الشرطة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط.