الهلال يبدأ الدفاع عن اللقب بمواجهة إيرانية في دبي

وتأتي المسابقة في ظلّ مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي دفع الاتحاد الآسيوي إلى إرجاء مباريات الأندية الصينية، والجدل بشأن مباريات الأندية الإيرانية على أرضها في ظل التوتر الذي شهده الشرق الأوسط في الأسابيع الماضية بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة.

ويدخل الهلال المسابقة متوجاً بلقب "نادي العقد" في المسابقة، بحسب استفتاء أجراه الاتحاد الآسيوي ونشر نتائجه الأحد عبر موقعه الإلكتروني.

وسيكون الفريق السعودي الإثنين في مواجهة فريق شهر خودرو الإيراني الذي يشارك للمرة الأولى، في دبي، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية التي تشهد أيضاً حلول شباب الأهلي دبي ضيفاً على باختاكور في أوزبكستان.

وتوّج الهلال بقيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو العام الماضي بلقب المسابقة للمرة الثالثة في تاريخه بعد 1991 و2000، بدفع أساسي من مهاجمه "الأسد" الفرنسي بافيتيمبي غوميز، أفضل لاعب في المسابقة وهدافها في الموسم الماضي مع 11 هدفاً.

ويمر فريق مدينة الرياض بمرحلة جيدة على مختلف المستويات، إذ قدم أداءً مشرفاً في كأس العالم للأندية 2019 وحلّ رابعاً فيها، ويتصدر حالياً الدوري المحلي بفارق ثلاث نقاط عن النصر حامل اللقب.

وسيكون الهلال بمعظم نجومه مثل غوميز والبيروفي أندري كاريو وسالم الدوسري، لكن في غياب محمد الشلهوب الذي أعلن النادي السبت تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية.

من جهته، يخوض شهر خودرو دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، بعد اجتيازه التصفيات الأولية على حساب الرفاع البحريني والسيلية القطري، وهو يحتل المركز الخامس في الدوري الإيراني.

وفي المجموعة ذاتها، يعود شباب الأهلي وصيف نسخة 2015 للمشاركة في المسابقة بثوب جديد بعدما غاب عنها في آخر نسختين.

ويمر شباب الأهلي بفترة مميزة حالياً مع احتلاله لصدارة الدوري الاماراتي بفارق ست نقاط عن أقرب منافسيه، وهو يطمح لنقل تألقه المحلي إلى الآسيوي.

ويتوقع ان يلاقي شباب الأهلي مهمة صعبة أمام باختاكور بطل أوزبكستان، والذي سبق أن فاز عليه مرتين في نسخة 2009.

وسيعتمد شباب الأهلي على الرباعي أحمد خليل والأرجنتيني فيديركو كارتابيا والاسباني بيدرو كوندي والأوزبكستاني عزيز غانييف القادم من مواطنه ناساف والذي سيخوض اول مباراة رسمية بعدما تم التعاقد معه مؤخراً وقيده في المسابقة الآسيوية بدلاً من المولدافي لوفانور هنريكي.



قمة خليجية بين الوحدة والأهلي

وتشهد المجموعة الأولى قمة خليجية بين الوحدة الإماراتي وضيفه الأهلي السعودي، ولقاء مرتقباً بين الشرطة العراقي واستقلال طهران الإيراني.

ويدشن الوحدة مشاركته الثالثة عشرة في دوري أبطال آسيا بمعنويات عالية في أبوظبي.

وبدأ الوحدة الموسم بشكل سيئ حين ودع كأسَي الامارات والرابطة مبكراً، قبل أن تتحسن نتائجه بعد التعاقدات التي أجراها في فترة الانتقالات الشتوية والتي ساهمت في تحقيقه خمسة انتصارات متتالية، جعلته يعود للمنافسة بقوة على لقب الدوري المحلي مع احتلاله للمركز الثالث وبفارق سبع نقاط عن شباب الأهلي المتصدر.

وضم الوحدة الكوري الجنوبي لي ميونغ والكونغولي بول خوسيه مبوكو والبرازيلي لوكاس بيمينتا والمحليين خميس إسماعيل وفارس جمعة.

وأقر الاسباني مانويل خيمينيز الذي يقود الوحدة منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي أن "التعاقدات الجديدة وفرت لي خيارات متعددة (...) ولم تعد لدي مشكلة في خوض مباريات مضغوطة محلياً وآسيويا".

وأكد خيمينيز أن الانتصارات الخمس الأخيرة في الدوري: "تمثل أكبر دافع قبل خوض أول مباراة في دوري أبطال آسيا أمام الأهلي السعودي".

ويستعد الشرطة لاستضافة استقلال الإيراني في مدينة أربيل.

واختار الشرطة ملعب كربلاء (جنوب) الدولي سابقاً لمبارياته البيتية، قبل مطالبته الاتحاد الاسيوي بنقلها إلى أربيل في ظل إبداء بعض فرق المجموعة رغبتها في عدم زيارة كربلاء في ظل الاحتجاجات التي تشهدها بغداد ومناطق جنوب العراق منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقال عضو مجلس إدارة النادي العراقي تحسين الياسري "كنا نأمل خوض مبارياتنا في ملعب كربلاء إلا أن بعض الفرق لم تبد رغبة" بذلك.

واعتبر المدرب المساعد للفريق أحمد صلاح أن المشاركة الآسيوية "هي الأصعب وتختلف عن كل البطولات الأخرى".