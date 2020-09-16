الهلال لتجديد فوزه على بختاكور وضمان بطاقة العبور

ويتربع الهلال على صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط جمعها من ثلاثة انتصارات متتالية، كان آخرها على بختاكور الثاني بست نقاط الإثنين 2-1 في مستهل عودة المنافسات بنظام التجمع في قطر بالنسبة لمنطقة غرب آسيا، بعد توقف منذ شباط/فبراير في غرب القارة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (منذ آذار/مارس بالنسبة لمنطقة شرق آسيا).

وتضم المجموعة شباب الأهلي دبي الذي أنعش آماله بتحقيقه فوزه الأول الإثنين على حساب شاهر خودرو الإيراني (1-صفر) الذي يلتقيه مجددا الخميس.

ورغم ظروف الغيابات التي أثرت على الهلال بعد إصابة خمسة من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، قدم حامل اللقب مباراة كبيرة أمام بختاكور ونجح في خطف الفوز في الوقت القاتل، وهو يتطلع الخميس إلى تكرار الفوز وضمان تأهله للدور ثمن النهائي.

وبعد الفوز بمباراة الإثنين، عبر صاحب هدف النقاط الثلاث في الوقت القاتل هتان باهبري عن سعادته، موضحا "حققنا الأهم في اللقاء وهو الفوز وكسب العلامة الكاملة، على الرغم من الظروف التي عانينا منها قبل اللقاء من نقص وغياب لأكثر من لاعب مهم في الفريق إلا أن الهلال دائما ما يكون حاضرا ولا يتأثر بأي نقص أو غياب كون جميع اللاعبين في صفوف الهلال لا يقلون أهمية ونجومية عن الباقين".

وأضاف باهبري "قدمنا مباراة جيدة ولم نتوقف عن رغبتنا في تسجيل هدف الفوز حتى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، حيث تمكنا من التسجيل وكسب العلامة الكاملة مواصلين مشوارنا نحو الحفاظ على اللقب".

ومنذ خسارته أمام السد القطري في إياب نصف نهائي النسخة الماضية لدوري أبطال آسيا (2-4 لكنه تأهل إلى النهائي لفوزه 4-1 ذهابا خارج ملعبه)، حقق الهلال 5 انتصارات متتالية، من ضمنها نهائي 2019 حيث فاز على أوراوا ريد دايموندز الياباني ذهابا 1-صفر وإياباً 2-صفر، وصولا إلى لقاء الإثنين ضد بختاكور الذي سيحاول الخميس رد اعتباره، لاسيما أنه قدم مستوى جيداً في المباراة الماضية، وكان قريباً من الخروج بالتعادل.

