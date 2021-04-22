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الدوري الإسباني
دوري أبطال آسيا

الهلال السعودي والدحيل القطري يتصدران

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تصدر الهلال السعودي والدحيل القطري مجموعتيهما الأولى والثالثة توالياً، بفوز الأول على استقلال دوشنبه الطاجيكي 3-1، والثاني على الإستقلال الإيراني 4-3 الأربعاء، في الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

AFP

في المجموعة الأولى، فاز الهلال على استقلال دوشنبه الطاجيكي على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، بفضل كل من علي البليهي (39) وهتان باهبري "هدفين" (52 و64) صاحب جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وسجل للخاسر وحدت حنونوف (40).

وشهد اللقاء مشاركة سالم الدوسري بديلاً بعد عودته من الإصابة.

وفي المجموعة الثالثة، قاد الكيني مايكل اولنغا فريقه الدحيل القطري لتحقيق فوز ثمين على الإستقلال الإيراني 4-3.
وسجل أولنغا ثلاثية "هاتريك" من بينها هدف متأخر قبل خمس دقائق من النهاية، مانحاً فريقه صدارة المجموعة بالنقطة السابعة وملحقاً الخسارة الأولى بالإستقلال الذي تجمد رصيده عند النقطة السادسة في المركز الثاني، ليُفتح باب المنافسة على بطاقة التأهل المباشرة الى الدور ثمن النهائي على مصراعيه.

من جهته، خسر شباب الأهلي دبي الإماراتي أمام مستضيفه أجمك الأوزبكي 1-2، وحقق الأهلي السعودي فوزاً عريضاً 3-0 على الشرطة العراقي.

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