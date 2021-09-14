النصر يلحق بالهلال إلى ربع النهائي والوحدة يحسم المواجهة الإماراتية

وحسم الوحدة المواجهة الإماراتية لصالحه وأكمل عقد ربع نهائي منطقة الغرب بفوزه على مواطنه ومضيفه الشارقة بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي في الشارقة.

ويقام الدور ثمن النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وكان الهلال السعودي أول المتأهلين في المنطقة الغربية إلى الدور ربع النهائي بفوزه الإثنين على استقلال الإيراني 2-0 في دبي.

في المباراة الأولى، سجل هدف الفوز الغالي للنصر، الكاميروني فينسنت أبو بكر بعدما وضعه البرازيلي تاليسكا في مواجهة المرمى ليسدد على يمين الحارس محمد رضا أخبري (11).



سيناريو ركلات الترجيح يحسم فوز الوحدة

في المباراة الثانية، سجل للوحدة السوري عمر خربين (56)، وللشارقة البرازيلي برنارد دوارتي(58).

وفي سيناريو ركلات الترجيح، سجل للوحدة كل من فارس جمعة، البرازيلي جواو بيدرو، أحمد راشد، محمد برغش، طحنون الزعابي وأهدر الإسباني خوسيه انخيل بعدما اصاب القائم، وللشارقة البرازيليين كايو لوكاس ودوارتي ومحمد عبد الباسط والاوزبكستاني اوتابيك شوكوروف واهدر الكونغولي بن مالانغو وخليل خميس.

وجاء تأهل الوحدة إلى ربع النهائي للمرة الاولى منذ 2007 مستحقاً، بعدما تقاسم الفرص مع صاحب الأرض.

تأهل ناغويا وأولسان وبرسيبوليس

وبلغ ناغويا غرامبوس الياباني الدور ربع النهائي، وذلك بعدما قلب تخلفه مرتين أمام ضيفه دايغو الكوري الجنوبي ليخرج فائزاً 4-2 في تويوتا.

كما تأهل أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بعدما حسم الأخيرة المواجهة الكورية-اليابانية الثانية بالفوز على ضيفه كاواساكي فرونتالي بركلات الترجيح 3-2 بعد تعادلهما السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.

ويختتم الدور ثمن النهائي الأربعاء حيث يلتقي تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي مع بي جي باتوم يونايتد التايلاندي، وسيريزو أوساكا الياباني مع بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي.

وفي مباراة أخرى ضمن منطقة الغرب، سجّل مهدي ترابي هدفاً قاتلاً في الدقيقة 90 ليقود فريقه برسيبوليس الإيراني الى الفوز على استقلال دوشانبي الطاجيكي في عقر داره 1-0والتأهل الى دور الثمانية.

