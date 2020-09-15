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الدوري الإنكليزي الممتاز
دوري أبطال آسيا

النصر السعودي يهزم سباهان بفضل ثنائية حمد الله

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فاز النصر السعودي على سباهان اصفهان الإيراني 2-0 الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة لدروي أبطال آسيا البطولة التي تستكمل في قطر.

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النصر السعودي سباهان
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