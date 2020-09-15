النصر السعودي يهزم سباهان بفضل ثنائية حمد الله من قبل beIN SPORTS September 15, 2020 21:48 فاز النصر السعودي على سباهان اصفهان الإيراني 2-0 الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة لدروي أبطال آسيا البطولة التي تستكمل في قطر. https://twitter.com/theAFCCL_ar النصر السعودي سباهان السابق الهيدوس: لم نبدأ المباراة بشكل اقرأ التالي آخر الأحداث September 15, 2020 21:48 النصر السعودي يهزم سباهان بفضل ثنائية حمد الله September 15, 2020 19:23 الهيدوس: لم نبدأ المباراة بشكل جيد September 15, 2020 19:22 بندر الأحبابي: مباراتنا ضد السد كانت صعبة جداً September 15, 2020 18:16 فوز ثمين للدحيل على الشارقة September 15, 2020 17:07 تعادل مثير بين العين والسد September 15, 2020 13:56 حمد الله: سلاح النصر "الفتاك" في دوري الأبطال September 15, 2020 13:16 الدحيل يسعى لتخطي عقبة الشارقة وتصدر مجموعته September 15, 2020 10:54 الإعلان عن إصابة لاعب من نادي السد بفيروس كورونا September 15, 2020 09:55 قطر تكشف خططها للسيطرة على كورونا في دوري الأبطال September 14, 2020 22:36 هتان باهبري: طبقنا تعليمات المدرب