النصر السعودي يهزم سباهان بفضل ثنائية حمد الله

من قبل beIN SPORTS September 15, 2020 21:48 فاز النصر السعودي على سباهان اصفهان الإيراني 2-0 الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة لدروي أبطال آسيا البطولة التي تستكمل في قطر.