النصر السعودي يبلغ نصف نهائي دوري أبطال آسيا

حجز النصر السعودي مقعده في الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم، وذلك بفوزه الكبير على الوحدة الإماراتي 5-1 السبت على ملعب مرسول بارك في الرياض أمام أكثر من 24 ألف متفرج.

وسجل خماسية النصر الذي يتواجد في الدور قبل النهائي للمرة الثانية توالياً، المغربي عبد الرزاق حمد الله (7) والأوزبكي جلال الدين مشاريبوف (52 و65) وعبد الفتاح عسيري (56) وسامي النجعي (75)، فيما سجل هدف الوحدة الوحيد إسماعيل مطر (90+3).

وكانت مباراة السبت الاختبار الأول لمدرب النصر الجديد البرتغالي بيدرو إيمانويل الذي تعاقد معه النصر خلفاً للبرازيلي مانو مينيزيس، وقد نجح في تخطيه بأفضل صورة ممكنة، مانحاً فريقه الجديد فرصة تكرار سيناريو عام 1995 حين بلغ النهائي، فيما فشل الوحدة في بلوغ دور الأربعة للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 2007.