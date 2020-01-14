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الدوري الإنكليزي الممتاز
دوري أبطال آسيا

الكويت يتغلّب على الفيصلي بعد التمديد

تأهل الكويت الكويتي إلى التصفيات التأهيلية الثانية لدوري أبطال آسيا بفوزه على مضيفه الفيصلي الأردني 2-1 الثلاثاء في التصفيات التأهيلية الأولى.

@theAFCCL_ar

على استاد عمان الدولي، تقدم الفيصلي بهدف أنس الجبارات في الدقيقة العاشرة، قبل أن يدرك الكويت التعادل بواسطة يوسف ناصر (33). وفي الوقت الإضافي، خطف الكويت هدف الفوز الثمين في الدقيقة 118 عن طريق المدافع فهد الهاجري.

وبلغ الرفاع البحريني التصفيات التأهيلية الثانية أيضاً بفوزه على مضيفه تشيناي سيتي الهندي بهدف دون رد سجله مهدي عبد الجبار في الدقيقة 41.

 كما تأهل كيريس نيغروس الفلبيني بفوزه على شان يونايتد من ميانمار 3-2، وتأهل أيضاً بالي يونايتد الإندونيسي بتغلبه على تامبينس روفرز السنغافوري 5-3 بعد التمديد.              

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