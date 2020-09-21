العربية
English
الدوري الإنكليزي الممتاز
دوري أبطال آسيا

السد يقتنص تعادلاً مثيراً من النصر

من قبل

اقتنص السد القطري نقطة هامة بتعادله بهدف لهدف مع النصر السعودي الاثنين ضمن الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

AFP

وأحرز  خالد الغنام في الدقيقة 22 هدف النصر الوحيد فيما أدرك بغداد بونجاح هدف التعادل للسد في الدقيقة 88 من زمن اللقاء.

بذلك واصل النصر صدارة المجموعة الرابعة بعد أن رفع رصيده إلى 11 نقطة فيما رفع السد رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني.

واقترب السد كثيراً من التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا عقب هذه النتيحة لكن الصدارة باتت شبه محسومة لصالح النصر.

وتبقى مباراة وحيدة للسد ستجمعه مع سيباهان الإيراني الذي يملك حالياً ثلاث نقاط وسيلعب مع العين الإماراتي اليوم وقد فاز السد في ذهاب دور المجموعات على منافسه بثلاثية نظيفة.

وستلعب نتيجة السد مع الفريق الإيراني في مرحلة الذهاب دوراً حاسماً في مسألة ضمان تأهله للدور المقبل، علماً أن الزعيم القطري سيضمن التأهل رسمياً في حال فشل سيباهان في الفوز على العين اليوم.

المزيد من التفاصيل بعد قليل...

دوري أبطال آسيا النصر السعودي السد القطري
السابق الدحيل القطري ينتصر ويقترب من
اقرأ
الدحيل القطري ينتصر ويقترب من ثمن نهائي أبطال آسيا
التالي

آخر الأحداث