السد يقتنص تعادلاً مثيراً من النصر

وأحرز خالد الغنام في الدقيقة 22 هدف النصر الوحيد فيما أدرك بغداد بونجاح هدف التعادل للسد في الدقيقة 88 من زمن اللقاء.

بذلك واصل النصر صدارة المجموعة الرابعة بعد أن رفع رصيده إلى 11 نقطة فيما رفع السد رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني.

واقترب السد كثيراً من التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا عقب هذه النتيحة لكن الصدارة باتت شبه محسومة لصالح النصر.

وتبقى مباراة وحيدة للسد ستجمعه مع سيباهان الإيراني الذي يملك حالياً ثلاث نقاط وسيلعب مع العين الإماراتي اليوم وقد فاز السد في ذهاب دور المجموعات على منافسه بثلاثية نظيفة.

وستلعب نتيجة السد مع الفريق الإيراني في مرحلة الذهاب دوراً حاسماً في مسألة ضمان تأهله للدور المقبل، علماً أن الزعيم القطري سيضمن التأهل رسمياً في حال فشل سيباهان في الفوز على العين اليوم.

المزيد من التفاصيل بعد قليل...