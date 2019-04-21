السد يستضيف باختاكور بحثاً عن الصدارة

كما سيضع الفوز فريق السد بطل قطر، على مشارف التأهل إلى الدور الستة عشر.

ويخوض السد المباراة برصيد 4 نقاط في المركز الثالث أمام برسيبوليس الإيراني صاحب الرصيد نفسه، والذي يلتقي الأهلي السعودي الإثنين.

في المقابل، يتصدر باختاكور الترتيب مع خمس نقاط، آخرها نقطة التعادل التي انتزعها من السد (2-2) في الجولة الماضية على أرضه.

ويخوض السد المباراة في غياب قلب الدفاع بيدرو ميغيل والجناح أكرم عفيف للإيقاف، بينما يتوقع أن يستعيد حارس مرماه الأساسي سعد الدوسري والظهير عبد الكريم حسن أفضل لاعب في آسيا 2018 بعد الشفاء من الاصابة.

ويستقبل الأهلي بيرسبوليس الإيراني على ملعب آل راشد بنادي شباب الأهلي في دبي، ساعيا لإيقاف مسلسل إهدار النقاط واستعادة توازنه في المجموعة بعد خسارتين متتاليتين أمام باختاكور (صفر-1) في الجولة الثانية، وبرسيبوليس (صفر-2) في الجولة الثالثة.

وسيدخل الأهلي، صاحب المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي، المباراة بمدرب جديد بعد إقالة الأوروغوياني خورخي فوساتي هذا الأسبوع وتكليف يوسف عنبر بمهامه.