السد يحقق هدفه الأول والنصر مستمر في الصدارة

وانتهت مواجهة الزعيم بالنصر بالتعادل 1-1، بعدما كان الفريق السعودي متقدماً في معظم أوقات المباراة حين سجل خالد الغنام هدف السبق في الدقيقة 22، لكن الجزائري بغداد بونجاح متصدر ترتيب هدافي البطولة حتى الآن (مع حمد الله بـ5 أهداف)، أدرك التعادل قبل أن يعلن الحكم السوري مسعود طفيلية نهاية المباراة بدقائق معدودات.

وكان النصر أفضل في الشوط الأول رغم غياب نجمهم المغربي عبد الرزاق حمد الله، لكن عيال الذيب حالوا تدارك الموقف في الثاني ما أثمر عن تحاشيهم الخسارة رغم محاولات النصر للعب الضغط العالي والحفاظ على النتيجة.

واستمرت سلسلة النتائج الإيجابية للسد أمام النصر إذ لم يخسر إلا مرة واحدة فقط في 6 مباريات ضده في دوري أبطال آسيا (فاز 2 تعادل 3 خسر 1).

حينما تنقذ فريقك من الخسارة! 🤩 pic.twitter.com/IMs0N5fdOx — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) September 21, 2020



ولا يزال بإمكان السد اللعب على الصدارة يوم الخميس المقبل حين يواجه سباهان لكنه ينتظر هدية من العين الإماراتي الذي يلاعب المتصدر الحالي النصر في اليوم عينه.

"يجب أن نكون واقعيين، لعبنا أمام أحد أفضل الفرق في البطولة، والمباراة كانت صعبة، وقد قلت هذا الكلام قبل المباراة، تلقينا هدفاً واحداً في آخر مباراتين، وبالتالي لا أعتقد أننا نعاني من مشكلة في الدفاع، اليوم كانت مشكلتنا في الروح القتالية والحماس والاندفاع، وهي أمور مهمة في مثل هذه المباريات".

تشافي هيرنانديز مدرب السد

وما يؤكد كلام تشافي أن النصر واحد من الفرق المرشحة للذهاب بعيداً في أبطال آسيا، أن فريق المدرب البرتغالي روي فيتوريا مع مواطنه الهلال والسد الوحيدين الذي أنهوا الجولة الخامسة من دور المجموعات بلا خسارة إلى الآن من فرق غرب القارة، وهذه المرة الأولى في تاريخ الفريق الذي يلقب بـ"العالمي" لم يخسر فيها ضمن أول 5 مباريات في نسخة من دوري أبطال آسيا (فاز 3 تعادل 2).

"قمنا اليوم بإشراك ستة لاعبين لم يشاركوا في المباراة الماضية، ولكن رغم ذلك كان الأداء ممتازاً من كل أفراد التشكيلة".

مدرب النصر روي فيتوريا

لا شك بأن مجموعة النصر والسد مجموعة صعبة، وقد أثر كثيراً ضغط المباريات على اللياقة البدنية، وهو تأثير على جميع الفرق التي تستكمل دوري أبطال آسيا في قطر، ولكن الأهم قد حصل بالتأهل إلى الدور المقبل، الآن تشافي وفيتوريا يعلمان بأن الهدف هو الصدارة لتحاشي مواجهات قوية في دور الـ16 ثم إعادة شحن البطاريات لدور لن يكون هناك المجال فيه إلا للفوز أو الخروج من دوري أبطال آسيا.

