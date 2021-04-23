السد يجدد تفوقه على الوحدات

وجدد السد تفوقه على الوحدات بفضل هدفين للإسباني سانتي كاسورلا (13 من ركلة جزاء) والبديل علي أسد (90).

وأراد فريق المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز تكرار ما فعله في مباراة الذهاب عندما سجل ثلاثية في غضون نصف ساعة، وتقدم مبكراً عبر كاسورلا من ركلة جزاء كسبها الجزائري بغداد بونجاح بعد تعرضه لخطأ من المدافع يزن العرب، لكنه اصطدم بعناد كبير لمنافسه الذي أحرجه كثيراً خصوصا في الشوط الثاني مهدراً عديد فرص التعديل.

بيد أن نقصاً عددياً في صفوف الوحدات عقب طرد المدافع يزن العرب لنيله بطاقة صفراء ثانية (78)، سهل مهمة السد في تأكيد التفوق بهدف ثان عبر البديل أسد الذي استثمر تمريرة البديل الآخر يوسف عبد الرزاق (89).

وفي ذات المجموعة، تصدر النصر السعودي عقب فوزه على فولاد خوزستان الإيراني 2-صفر.

وسجل عبد الفتاح عسيري (54) والمغربي عبدالرزاق حمدالله (85) هدفي المباراة التي جرت على ملعب مرسول بارك بالرياض.

ورفع النصر رصيده إلى 8 نقاط من فوزين وتعادلين احتل من خلالها على صدارة المجموعة بفارق نقطة عن السد القطري فيما تراجع فولاذ للمركز الثالث برصيد 5 نقاط والوحدات رابعاً بنقطة يتيمة.

الوحدة يفوز على الريان

فاز الوحدة الاماراتي على الريان القطري 1-صفر ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وعلى ستاد "بانديت جواهر لال نهرو" في مدينة غوا الهندية، خرج الوحدة منتصراً مرة أخرى أمام الريان.

وسجل السوري عمر خربين هدف الوحدة من ركلة جزاء في الدقيقة 71.

وكان الوحدة فاز على الريان 3-2 الثلاثاء في الجولة الثالثة، ليعزز مركزه الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط، وبفارق خمس نقاط عن بيرسبوليس الايراني المتصدر والذي حقق فوزه الرابع توالياً وجاء بنتيجة كبيرة غوا الهندي المستضيف برباعية نظيفة سجلها شهريار موغانلو (24) ومهدي ترابي (43 من ضربة جزاء) وعيسى آل كثير (47) والبديل كمال كاميابينيا (58).

وبقي الريان في المركز الأخير برصيد نقطة خلف غوا (نقطتان) وخرج من المنافسة قبل جولتين من ختام دور المجموعات.

الشارقة يبقى في الصدارة

وفي المجموعة الثانية المقامة مبارياتها في الشارقة، حافظ الشارقة الاماراتي على صدارته بعد تعادله باختاكور الاوزبكستاني 1-1.

وافتتح السويسري ارين ديرديوك التسجيل لباختاكور بعدما وضع تمريرة خوجياكبر اليغونوف في شباك عادل الحوسني (59)، لكن البديل محمد خلفان جنب الشارقة الخسارة الأولى بتسجيله التعادل إثر تمريرة من البديل الآخر عبد العزيز الكعبي (87).

وفي نفس المجموعة، خسر نادي القوة الجوية العراقي أمام تراكتور الإيراني صفر-1 سجله مهدي تيكدارينجاد منذ الدقيقة الثانية من اللقاء أكمله الخاسر بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 38 بعد طرد المدافع ميثم جبار.

ويتصدر الشارقة ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط.