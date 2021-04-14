السد يتعادل مع فولاد خوزستان في أبطال آسيا

وفي المجموعة ذاتها، استهل النصر السعودي مشواره بتعادل سلبي أمام الوحدات الأردني على ملعب مرسول بارك بالرياض.

وتابع المدرب الجديد للنصر البرازيلي مانو مينيزيس المباراة من المدرجات قبل استلامه المهمة رسميا اعتباراً من الغد تأهباً لمباراته المقبلة أمام السد في الجولة الثانية.

ورغم البداية الحذرة إلا أن النصر دخل في أجواء المباراة سريعاً، وبادر بالهجوم بحثاً عن الهدف، وكان قريباً من ذلك لولا براعة الحارس احمد عبد الستار الذي أمسك رأسية عبدالله مادو ببراعة (22).

ولاحت فرصة للنصر لكن مدافع الوحدات تدخل في الوقت المناسب وتصدى لكرة خالد الغنام قبل أن تصل سهلة للحارس عبد الستار (37).

وفي الشوط الثاني واصل النصر محاولاته، لكن الوحدات كاد أن يخطف هدفاً لولا براعة الحارس الأسترالي براد جونز الذي تصدى لكرة اللبناني أحمد زريق وحولها بصعوبة الى ركنية (55).

وتهيأت فرصة للنصر لكن البديل رائد الغامدي لعب الكرة سهلة بين أحضان حارس الوحدات (70).

وحاول النصر في الدقائق المتبقية حسم المباراة لصالحه لكن هجماته المحدودة لم تشكل خطورة على مرمى منافسه.

