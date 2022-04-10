الريان والهلال في مواجهة واعدة بلغة الأرقام

وهذه أبرز أرقام القمة الآسيوية العربية المنتظرة:
- ستكون هذه المواجهة السابعة بين الريان والهلال في دوري أبطال آسيا – يتفوّق الهلال بـ4 انتصارات مقابل انتصار وحيد للريان وتعادلا في مباراة واحدة – انتصار الريان كان في آخر مواجهة جمعتهما في البطولة عام 2018.
- خسر الهلال أول مباراة جمعته مع فريق قطري في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا (السد 1-3 عام 2003) لكنه لم يخسر بعدها عند استضافة الفرق القطرية في دور المجموعات (ف7 ت2).
- انتصار وحيد حققه الريان خلال 12 مواجهة جمعته مع الفرق السعودية (على الهلال 2018) – لكنه لم يحقق أي فوز عليها خلال 6 مباريات خاضها في السعودية (ت1 خ5) واهتزت شباكه بـ16هدفاً خلال هذه المباريات الـ6 بمعدل 2.6 هدف/مباراة – حقق الريان الفوز في الجولة الأولى أمام استقلال دوشنبه ويسعى لتحقيق انتصارين متتاليين في البطولة للمرة الأولى منذ إبريل 2012 عندما حقق فوزين على ناساف الأوزبكي.
- خاض سالم الدوسري 14 مباراة أمام الفرق القطرية في دوري أبطال آسيا وساهم خلالها في إحراز 6 أهداف (هدف و5 تمريرات حاسمة). سجّل هدفه الوحيد في آخر مواجهة من هذا النوع أمام السد 2019.
- لم يكتفِ ياسين براهيمي بتسجيل أول أهدافه في دوري أبطال آسيا أمام استقلال دوشنبه، بل سجّل ثاني أعلى رقم من حيث المراوغات الناجحة في مباراة بالبطولة (13 مراوغة) بعد الرقم الأعلى المسجل باسم جلال الدين ماشاريبوف مع باختاكور أمام بيرسبوليس 2019 (14) منذ تواجد هذه البيانات في 2013.