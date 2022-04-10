الريان والهلال في مواجهة واعدة بلغة الأرقام

من قبل beIN SPORTS April 10, 2022 10:53 يشتعل الصراع على صدارة المجموعة الأولى مبكراً عند التقاء الريان القطري والهلال السعودي حامل لقب دوري أبطال آسيا، إثر انتصار الفريقين في المرحلة الأولى.