الدحيل يستهل المشوار بفوز مستحق على الشرطة

وسجل هدفي المباراة المدافع حسام كاظم خطأ في مرماه (35) والبرازيلي إدميسلون جونيور (53).

وكان الفريق القطري الطرف الأفضل في غالبية مجريات المباراة بالاستحواذ والوصول وتهديد مرمى الشرطة مبكراً عبر الكيني مايكل أولونغا الذي سدد كرة قوية علت العارضة (15)، قبل أن يسهم اللاعب نفسه في تسجيل هدف السبق لفريقه عندما استقبل عرضية الإيراني علي كريمي وسددها قوية لتجد قدم المدافع حسام كاظم تحولها بالخطأ إلى مرمى الحارس أحمد باسل (35).

وواصل الدحيل السيطرة في الشوط الثاني، وعزز التقدم بهدف ثان عبر إدميلسون الذي استقبل كرة مرتدة من الحارس وسددها بطريقة جميلة بسقف الشباك (53).

