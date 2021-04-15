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الدحيل يستهل المشوار بفوز مستحق على الشرطة

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استهل الدحيل القطري منافسات دوري أبطال آسيا على نحو مثالي بعدما تجاوز ضيفه الشرطة العراقي 2-صفر الخميس ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم الأهلي السعودي المستضيف والاستقلال الإيراني.

AFP

وسجل هدفي المباراة المدافع حسام كاظم خطأ في مرماه (35) والبرازيلي إدميسلون جونيور (53).

وكان الفريق القطري الطرف الأفضل في غالبية مجريات المباراة بالاستحواذ والوصول وتهديد مرمى الشرطة مبكراً عبر الكيني مايكل أولونغا الذي سدد كرة قوية علت العارضة (15)، قبل أن يسهم اللاعب نفسه في تسجيل هدف السبق لفريقه عندما استقبل عرضية الإيراني علي كريمي وسددها قوية لتجد قدم المدافع حسام كاظم تحولها بالخطأ إلى مرمى الحارس أحمد باسل (35).

وواصل الدحيل السيطرة في الشوط الثاني، وعزز التقدم بهدف ثان عبر إدميلسون الذي استقبل كرة مرتدة من الحارس وسددها بطريقة جميلة بسقف الشباك (53).
 

الشرطة العراقي دوري أبطال آسيا الدحيل القطري
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