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الدحيل يحقق فوزاً ثميناً على باختاكور

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حقق الدحيل القطري فوزاً ثميناً على باختاكور الأوزبكي 3-2 اليوم الخميس في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا.

ويدين الدحيل بفوزه إلى مهاجمه ايدملسون جونيور الذي سجل "هاتريك" (66 و71 و84) فيما جاء هدفي الفريق الأوزبكي بواسطة كل من أوليفر ساركيس (44) وساردور سابيرخوجاييف (69). 

ويملك فريق الدحيل 6 نقاط من فوزين وهزيمة فيما يملك باختاكور 3 نقاط. 
 

دوري أبطال آسيا باختاكور الأوزبكي الدحيل القطري
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