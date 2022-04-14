الدحيل يحقق فوزاً ثميناً على باختاكور

من قبل beIN SPORTS April 14, 2022 21:12 حقق الدحيل القطري فوزاً ثميناً على باختاكور الأوزبكي 3-2 اليوم الخميس في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا.